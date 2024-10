Roma, Juric rimane in panchina almeno fino al Torino, «poi dipenderà dai risultati» (Sky Sport)

L’inviato di Sky Angelo Mangiante conferma che Juric non sarà esonerato. Troppe partite ravvicinate per cambiare, dopo il Toro peseranno i risultati

Secondo quanto riporta Sky Sport, Ivan Juric rimane l’allenatore dalla Roma. Almeno fino a Torino ci sarà lui sulla panchina giallorossa. Oggi è a Trigoria, centro sportivo della Roma, a dirigere l’allenamento in vista della sfida infrasettimanale contro i Granate. Dalla società non arrivano smentite. Quindi si va avanti con Juric almeno fino al Torino.

Tuttavia il rapporto tra squadra e allenatore, stando alle indiscrezioni diffuse dal Corriere dello Sport, è ormai incrinato. Il destino dell’allenatore sembra segnato.

Si va avanti con #Juric.

Non è previsto esonero post Fiorentina. Giovedì sarà in panchina contro il Toro. Poi dipenderà dai risultati. @SkySport — Angelo Mangiante (@angelomangiante) October 28, 2024

Juric verso l’esonero. Difficile il ritorno di De Rossi, i Friedkin pensano a uno fra Ranieri, Allegri o Mancini

La resa della Roma al Franchi, incondizionata. Una sconfitta per 5-1 che potrebbe decretare l’addio di Juric. E ancora un altro cambio in panchina. La soluzione più logica sarebbe il richiamo di De Rossi. Ma con i Friedkin nulla è mai scontato.

Sportmediaset scrive:

“Intanto il club riflette su Juric, che sembra avere le ore contate. Oltre alla soluzione De Rossi, che sembra la più semplice (è ancora a libro paga, sarebbe riaccolto a braccia aperte dallo spogliatoio ed è amato dai tifosi), i Friedkin potrebbero anche ragionare su scelte di rottura. La prima, se si decidesse per un traghettatore, porta a Claudio Ranieri, cuore giallorosso, che recentemente ha detto di non vedere l’ora di tornare ad allenare. Le altre due, abbastanza clamorose, rilancerebbero le ambizioni ad alti livelli: Massimiliano Allegri, che già in passato era stato cercato dai giallorossi, e addirittura Roberto Mancini, fresco di divorzio dall’Arabia Saudita che però ha una forte impronta biancoceleste avendo giocato e allenato la Lazio”.

Già Repubblica questa mattina ha anticipato nomi diversi rispetto al campione del mondo 2006:

“Ma tra Juric e la Roma è evidente. Il momento di decidere e andare oltre è arrivato per una dirigenza letteralmente allo sbando. Che sia il ritorno di De Rossi, che sia il grande sogno Allegri, la suggestione Mancini o se telefonando risponde Ballardini (che ieri sera era al Franchi), il momento è ora”.

ilnapolista © riproduzione riservata