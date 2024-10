Rafa Marin titolare nella Spagna U21, vince 6-0 contro Malta e ha due occasioni da gol

Non riesce, però, a centrare lo specchio della porta. Prestazione buona nel complesso, tranne per due falli commessi nel primo tempo.

Rafa Marin ha disputato il match di Under 21 tra Spagna e Malta da titolare. La gara è terminata 6-0 per le Furie Rosse.

Anche il Napoli comunica la prestazione del suo difensore:

Rafa Marin in campo con la Nazionale. Il difensore del Napoli impegnato nella gara di qualificazione agli Europei Under 21 Spagna-Malta terminata col successo iberico per 6-0. Ha giocato tutta la partita.

Le statistiche di Rafa Marin in Spagna-Malta Under21

Per il classe 2002 è la sesta presenza in Nazionale.

La Spagna non ha avuto molti pericoli in attacco, ma il centrale del Napoli ha concesso un paio di punizioni alla nazionale maltese nel primo tempo per due falli commessi.

Ha provato nel secondo tempo un paio di conclusioni da calcio d’angolo, ma non è riuscito a trovare lo specchio della porta.

Nelle pagelle di Marca, ha avuto voto 2 stelle su 3, segno che la sua è stata complessivamente una buona prestazione.

In Spagna si chiedono perché non giochi nel Napoli

Marca scrive: “È sorprendente che Rafa Marin non abbia ancora esordito in Serie A“.

“Rafael Marín è stato uno dei giocatori rivelazione della scorsa stagione. «Quando vai in prestito cerchi di migliorare come calciatore, di fare quell’esperienza che ancora non hai…», ha dichiarato a Marca riferendosi al suo periodo all’Alavés. A Vitoria ha fatto talmente bene – ha collezionato 35 presenze ed è stato il decimo giocatore della Liga con il maggior numero di passaggi (129) riusciti – che il Napoli ha deciso di pagare 12 milioni di euro per il suo acquisto, anche se il Real Madrid, conscio della crescita dell’U21, ha voluto una clausola di recompra da 25 milioni di euro nel 2026 e 35 milioni nel 2027″.

Quindi…”è ancora più sorprendente che Rafa Marín non abbia ancora esordito in Serie A: è stato in panchina in tutte e sette le partite disputate finora. Conte, che non ama i cambiamenti, rimane fedele al trio Di Lorenzo-Rrahmani-Buongiorno o al duo Rrahmani-Buongiorno, a seconda che giochi a tre o a quattro.

