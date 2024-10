La Gazzetta: “lo spagnolo non è ancora pronto per essere un punto di riferimento. Lo sloveno dell’Udinese invece sì, costa 15 milioni”

Il Napoli non si fida di Rafa Marin e per gennaio pensa a Bijol dell’Udinese

Siamo neanche a metà ottobre ma giustamente si lavora già per il futuro, per dare solidità al Napoli che ha i difensori centrali contati se parliamo di calciatori affidabili. Ne scrive la Gazzetta dello Sport.

Rafa Marin non è ancora pronto per essere un punto di riferimento, mentre Juan Jesus può tamponare l’emergenza ma non essere un titolare aggiunto. Così, il Napoli sta valutando la possibilità di intervenire a gennaio per un altro centrale di livello, con esperienza internazionale e possibilmente anche di Serie A. Un giocatore pronto subito, giovane e con un ingaggio abbordabile. E tanti indizi portano a Jaka Bijol, 25enne difensore centrale dell’Udinese e della Slovenia.

La valutazione di Bijol è intorno ai 15 milioni, che magari il Napoli potrebbe reperire con la cessione di Folorunsho (la Lazio è tornata in pressing). Lo sloveno è alla terza stagione in Italia, può giocare sia nella difesa a tre (da centrale o braccetto) sia nella difesa a quattro. È uno dei pilastri della sua nazionale e in passato, negli anni passati al Cska Mosca, ha giocato sia in Champions sia in Europa League.

Bijol al momento è un’idea

Bijol al momento è un’idea, non la soluzione. Un nome buono che il Napoli tiene lì da tempo e che continuerà a monitorare nei prossimi mesi, in attesa di capire quali saranno le strategie per il prossimo mercato. Di sicuro, non si spenderà tanto per farlo, non si interverrà sul mercato per giocatori non ritenuti subito pronti a dare un contributo importante. Bijol è uno di questi, per personalità, fisicità (190 cm)e un certo feeling con il gol.

