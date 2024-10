I passeggeri sono stati prima fatti uscire all’esterno e poi spostati in un hangar in attesa di risoluzione. L’allarme è rientrato alle 16:30 circa.

Il ritorno in Italia di una parte dei tifosi del Bologna procede a rilento, in quanto è stato chiuso improvvisamente l’aeroporto di Birmingham dopo che è stato segnalato un veicolo sospetto.

Paura per i tifosi del Bologna, evacuato l’aeroporto di Birmingham per allarme bomba

“È una misura precauzionale per assicurare la sicurezza di passeggeri e staff” ha riferito in un comunicato la polizia del West Midlands, mentre un portavoce della polizia ha dichiarato: «I viaggiatori non dovrebbero recarsi in aeroporto e quelli che già ci sono, dovrebbero contattare le rispettive linee aeree per aggiornamenti».

L’allarme è rientrato qualche ora dopo, intorno alle 16:30. Ma c’erano ancora persone in attesa; alle 13:30 locali, un annuncio ha informato i passeggeri presenti che l’aeroporto stava sospendendo le attività e gli edifici venivano evacuati, con autobus dirottati altrove e taxi rispediti in città.

I passeggeri sono stati prima fatti uscire all’esterno e poi spostati in un hangar in attesa di risoluzione della situazione.

Allarme bomba a Berlino, la polizia ha fatto evacuare la fan zone da dove i tifosi a Berlino seguiranno la cerimonia di apertura di Euro 2024 e poi la prima partita tra Germania e Scozia. Lo riporta Sky.

«La gente adesso sta rientrando nella fan zone. Un pacco è stato inviato all’interno della fan zone, nella struttura dedicata all’Adidas. Nel pacco c’era un messaggio che è stato interpretato come un avvertimento, come una minaccia. Un messaggio sospetto che ha fatto scattare il piano di sicurezza, l’area è stata recintata, sono stati chiamati gli artificieri e sono iniziate le procedure di sicurezza. La situazione è ritornata alla normalità».

Secondo quanto riporta Sportmediaset, “Una parte della fan-zone di Euro 2024 vicino al Palazzo del Reichstag a Berlino è stata sgomberata dalle forze di sicurezza a causa del ritrovamento di uno zaino ritenuto sospetto“.

