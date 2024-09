Euro 2024, allarme bomba nella fan zone di Berlino: trovato uno zaino sospetto (Sky)

L’allarme nella zona allestita per assistere alla partita inaugurale tra Germania e Scozia. Un uomo è stato fermato, sul posto un’unità cinofila e artificieri

Allarme bomba a Berlino, la polizia ha fatto evacuare la fan zone da dove i tifosi a Berlino seguiranno la cerimonia di apertura di Euro 2024 e poi la prima partita tra Germania e Scozia. Lo riporta Sky.

«La gente adesso sta rientrando nella fan zone. Un pacco è stato inviato all’interno della fan zone, nella struttura dedicata all’Adidas. Nel pacco c’era un messaggio che è stato interpretato come un avvertimento, come una minaccia. Un messaggio sospetto che ha fatto scattare il piano di sicurezza, l’area è stata recintata, sono stati chiamati gli artificieri e sono iniziate le procedure di sicurezza. La situazione è ritornata alla normalità».

Secondo quanto riporta Sportmediaset, “Una parte della fan-zone di Euro 2024 vicino al Palazzo del Reichstag a Berlino è stata sgomberata dalle forze di sicurezza a causa del ritrovamento di uno zaino ritenuto sospetto“.

Un uomo è stato fermato per accertamenti. Sono intervenuti sul posto un’unità cinofila della polizia di stato e gli artificieri.

«Per precauzione è stata allestita un’area riservata. La borsa viene ora esaminata. Potrebbe anche essere che qualcuno non l’abbia portata nella zona dei tifosi perché lo zaino è più grande del formato A4 consentito», ha detto Beate Ostertag, portavoce della polizia di Berlino. L’area riservata è larga 200 metri e non copre l’intera fan zone. Tre ingressi sono stati chiusi, uno è rimasto aperto. L’incidente non ha alcun impatto sulle visite al “Fan Mile” davanti alla Porta di Brandeburgo, dove l’accesso resta consentito.

L’ Euro 2024 della polizia tedesca: la Germania ha riunito 600 esperti di intelligence da tutta Europa

L’ordine pubblico è un tema molto caldo in Germania, che ospiterà gli Europei e dovrà preoccuparsi di prevenire attacchi terroristici e disordini pubblici per mano dei cosiddetti “hooligans”.

The Athletic spiega il lavoro fatto dalla Germania per organizzare gli Europei in sicurezza.

La Germania ha rafforzato i suoi piani di sicurezza; un compito complesso, viste le tensioni geopolitiche tra Ucraina e Russia, Israele e Palestina, oltre alla minaccia di attacchi informatici, teppismo e terrorismo.

Tutto ciò significa che la Germania è in stato di massima allerta. Ma come combattere le molteplici minacce?

La polizia effettuerà controlli a tutte le frontiere tedesche durante il torneo.

Faeser (ministro degli Interni tedesco) ha inoltre dichiarato che alla squadra ucraina sarà garantita una maggiore sicurezza durante la permanenza in Germania.

Olivier Guitta, esperto di rischi geopolitici, terrorismo e sicurezza, ha dichiarato a The Athletic che la principale minaccia al torneo è rappresentata dai terroristi jihadisti.

«Più di ogni altra cosa, abbiamo visto in passato che i jihadisti cercano sempre di colpire un obiettivo dove non hanno avuto successo in passato, quindi sappiamo che in cima alla loro lista ci sono gli stadi di calcio. Ci sono gli Euro, ma anche le Olimpiadi. Pensiamo che cercheranno di prendere di mira uno dei due». La minaccia di un attacco terroristico in occasione degli Euro è al massimo storico.

Cosa stanno facendo le autorità tedesce a questo proposito? The Athletic spiega che “per supervisionare gli eventi e proteggere il pubblico, la Germania ha riunito 600 esperti da tutta Europa. Lavoreranno da un nuovo Centro di cooperazione internazionale di polizia (Ippc) a Neuss, nella parte occidentale del Paese. In occasione delle partite, tra gli 800 e i 1.300 poliziotti saranno dislocati negli stadi per ogni partita, con controlli separati per borse e biglietti”.

ilnapolista © riproduzione riservata