Paquetà accusato di scommesse e ostacolo alle indagini: «Diffuse informazioni false e fuorvianti»

Il brasiliano ex Milan sui social: «I miei avvocati chiederanno alla Federcalcio un’indagine approfondita. Continuo a negare le accuse contro di me».

Lucas Paqueta è al centro di un’indagine per accusa di scommesse e mancata collaborazione con la polizia. Inoltre, il brasiliano del West Ham aveva ricevuto il sequestro da parte del proprio cellulare, ma quando gli era stato restituito per un tempo limitato, l’ha poi perso. Questo è quanto scrivevano gli inglesi in merito, con aggiunta della possibilità di squalifica a vita.

Paquetà contro la stampa inglese e brasiliana: «Diffuse informazioni false e fuorvianti»

L’ex Milan ha però diffuso un comunicato su Instagram:

Sono frustrato e sconvolto dal fatto di aver letto articoli recenti, fuorvianti e imprecisi, pubblicati in Inghilterra e Brasile, che affermano di rivelare informazioni su di me e il caso in questione. Alcune di queste informazioni sono completamente false e sembrano essere destinate a minare la mia posizione. Sono anche preoccupato dal fatto che, sebbene siano falsi e fuorvianti, questi articoli provengono chiaramente da una persona vicina al caso. Le procedure della Federcalcio inglese dovrebbero essere riservate e riguardano cose estremamente serie per me e la mia famiglia. La continua fuga di notizie e la pubblicazione di informazioni inesatte sulla stampa stanno ora mettendo a repentaglio la mia possibilità di ricevere un processo equo. Così ho chiesto ai miei avvocati di scrivere alla Federcalcio, chiedendo loro di condurre un’indagine approfondita sulle modalità in cui le informazioni, anche inesatte, vengano rese pubbliche. Continuo a negare le accuse contro di me e non vedo l’ora di dimostrare la mia innocenza.

