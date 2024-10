Neres è forte ma una cosa è giocare titolare e un’altra entrare negli ultimi venti minuti

Speriamo che con il rinnovo di Kvaratskhelia il presidente De Laurentiis non stia architettando un altro pasticcio come con Osimhen

Neres è forte ma una cosa è giocare titolare e un’altra entrare negli ultimi 20 minuti

Cesare – Caro Guido vittoria sporca ma importantissima del Napoli che così mantiene la testa della classifica. Il Napoli ancora una volta gioca un pessimo primo tempo subendo l’avversario e rischiando di andare sotto un paio di volte salvato dal portiere. Poi nel secondo tempo gli avversari calano e il Napoli, che ha una ottima condizione atletica, esce e riesce a controllare la partita e a vincere, stavolta con un rigore un po’ generoso. Ma sempre senza mostrare un gioco convincente. I “risultatisti” potranno dire che è una tattica e che è una vittoria “alla Conte” e potremmo dire che può essere anche così.

Guido – Ai non risultatisti, agli amanti del bello per il bello, dico ma che volete il Napoli è primo in classifica. E poi ricordate che il bello è soggettivo. Chi fa sport agonistico lo fa per vincere non per partecipare ad una esposizione. Certamente un conto è giocare contro l’Empoli, una squadra con un attacco spuntato, e una cosa sarà giocare con squadre più forti. E le squadre forti con attaccanti veri se hanno 3-4 occasioni almeno un paio di gol te li fanno.

Cesare – Consideriamo che il Napoli era senza Lobotka giocatore fondamentale e il tanto atteso e scalpitante Gilmour ha fatto una partita sottotono al di sotto delle aspettative. E anche l’altro scozzese McTominay non ha brillato. E aggiungerei che Lukaku è stato inguardabile anche se gran parte del Napoli non ha girato. Abbiamo più volte detto che il belga è fondamentale per il Napoli perché è il terminale in attacco su cui si poggia gran parte del gioco. Se Lukaku gioca così tutto si complica.

Guido – Vedi Cesare, Conte, che conosce benissimo Lukaku, ha capito che non era giornata e lo ha sostituito con Simeone che ha avuto un buon impatto sulla partita procurandosi il rigore. Diciamo che tutti aspettano che Lukaku vada in forma e speriamo che sia così perché l’anno scorso con la Roma questo è accaduto nella parte finale del campionato e se il Napoli dovrà aspettare tanto sarà dura. Ma contro l’Empoli tutti, tranne Buongiorno e Politano, hanno giocato un primo tempo oscuro. Capita.

Il caso Kvara e l’opzione Neres

Cesare – Sì ma purtroppo capita non di rado e contro squadre forti non puoi regalare un tempo. E diciamoci la verità anche nel secondo, pur senza rischiare niente, non ha giocato bene. C’è da dire, inoltre, che Kvara non brilla e chissà quanto stia influendo tutta la storia del mancato rinnovo del contratto. E già in settimana era arrivato l’avviso (direi benevola minaccia) di Conte che aveva chiaramente detto che lo scalpitante Neres (anche oggi nei pochi minuti giocati ha avuto degli ottimi spunti) avrebbe potuto giocare dall’inizio proprio al posto di Kvara e non di Politano. E questo per il di gran lunga miglior giocatore del Napoli non deve essere stato proprio bello sentirlo. Poi ci ha messo del suo il presidente che, con un altro messaggio, ha detto chiaramente che il calciatore è quasi in partenza e che i tifosi devono farsene una ragione. Mah comunque penso che per il Napoli avere un Kvara al meglio e motivato sia fondamentale per combattere per i vertici del campionato. Spero solo che la società per il suo rinnovo non faccia un altro brutto pasticcio come con Osimhen, altra storia che poteva essere gestita meglio. Comunque il vero Napoli lo scopriremo nel ciclo difficile quando, dopo la prossima partita in casa contro il Lecce, incontrerà di seguito Milan, Atalanta, Inter e Roma.

Guido – Caro Cesare secondo me un giocatore che vuole andare via si impegna di più perché la sua valutazione dipende dal suo rendimento. Certamente la contratto-story non aiuta ma non credo incida sul suo rendimento. Una osservazione su Neres. Qualità tecniche superlative. Ma lo abbiamo visto sempre negli ultimi 15-20 minuti con le squadre lunghe e le difese stanche. In più mi pare abbia la tendenza a tentare dribbling impossibili. Siamo obiettivi, la squadra sta battendo tutte le piccole. E ha vinto 6 partite su 7 andando a pareggiare a Torino con la Juve. Un ruolino di marcia del genere certifica che la squadra è forte e ha un fior di tecnico. Penso che contro le altre big il Napoli non farà primi tempi come quello con l’Empoli. Queste partite hanno in sé le motivazioni. Poi si possono vincere o perdere ovviamente.

Cesare – Comunque io sono ottimista anche perché se il Napoli gioca così e vince quando (si spera presto) gireranno Lukaku e Kvara.

LE SENTENZE

Caprile – Cesare: buono ; Guido:ottimo

Di Lorenzo – Cesare: sufficiente; Guido:buono

Spinazzola – Cesare: modesto; Guido: modesto

Rrahmani – Cesare: sufficiente; Guido:buono

Buongiorno – Cesare: ottimo; Guido:ottimo

Anguissa – Cesare: buono ; Guido:buono

Gilmour – Cesare: mediocre ; Guido: scarso

McTominay – Cesare: insufficiente; Guido:scarso

Politano – Cesare: buono; Guido:ottimo

Lukaku – Cesare: imbarazzante ; Guido: immobile

Kvara – Cesare: sufficiente ; Guido: sufficiente

Simeone – Cesare:buono ; Guido: buono

Oliveira – Cesare: sufficiente; Guido: buono

Neres – Cesare: vivace; Guido:s.v.

Mazzocchi – Cesare:s.v. ; Guido:s.v.

Conte – Cesare: sufficiente; Guido: buono

