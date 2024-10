Thiago Motta: «Tanti errori tecnici negli ultimi metri». Ce l’aveva con Vlahovic? Ci è parso di sì

A Sky: «A tratti abbiamo fatto bene e a tratti no, dobbiamo aumentare i momenti fatti bene»

Il tecnico della Juventus, Thiago Motta ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo il pareggio con il Parma

Le parole di Thiago Motta

Avete concesso troppo?

«Abbiamo concesso, ma anche creato tanto. A tratti abbiamo fatto bene e a tratti no, dobbiamo aumentare i momenti fatti bene per mettere in difficoltà le avversarie. Il risultato che vogliamo che non è il pareggio»

Troppi errori tecnici?

«È importante, ma è importante mantenere l’equilibrio della squadra. Oggi gli errori che abbiamo commesso sono stati negli ultimi metri, la conclusione. Dobbiamo migliorare negli ultimi passaggi, senza permettere all’avversario di ripartire ogni volta che commettiamo un errore».

Koopmeiners è fondamentale per voi?

«È importante, ma non deve contare solo lui, dobbiamo lavorare di squadra. Questo si ottiene continuando a giocare sempre nella stessa idea. A volte abbiamo creato un po’ di confusione e gli avversari scappano e ripartono».

Mi sembrate meno veloci nel ricompattarvi

«Vero. Sugli errori tecnici negli ultimi metri e nel ricompattarsi. Se lasciamo scappare l’avversario soffriremo sempre perché andiamo con tanti giocatori ad attaccare. Dobbiamo migliorare nel chiudere gli avversari nelle loro area».

Dopo i gol di San Siro ci aspettavamo Yildiz titolare?

«Ha fatto bene a San Siro e anche oggi anche entrando dopo quando la partita si è aperta un po’ di più. Sicuramente può giocare all’interno e anche partire dall’esterno».

