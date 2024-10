Giuntoli: «La Juventus è una squadra molto giovane che deve crescere, il Napoli parte da un altro livello»

A Dazn: «le nostre ambizioni si vedranno strada facendo. In questo momento non voglio pensare ad altro»

Il Managing Director Football della Juventus Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Parma. Si è soffermato soprattutto sulla sua squadra ma anche sull’andamento del Napoli in campionato.

Anzitutto ha esaltato la personalità di Kenan Yıldız: “Yildiz ha dimostrato di avere grandi qualità in queste partite, non solo dal punto di vista realizzativo ma anche per assist e lavoro per la squadra, è sicuramente un ragazzo di grande avvenire”. Complimenti non solo per il suo calciatore, su Bonny ha palesato: “È un ottimo calciatore“.

Il Derby d’Italia giocato la scorsa domenica e terminato 4-4 è stata una partita sorprendente soprattutto per quanto riguarda i tanti gol. Ecco cosa ha riferito Giuntoli: “In generale poteva andare peggio, ma poteva andare anche molto meglio. In questi casi si guarda sempre l’aspetto positivo, la squadra non ha mai mollato e ha sempre creduto in quello che fa. Ha sempre cercato di fare la partite: alcune volte ci è riuscita, altre volte meno. Si prende quello che di buono che è stato fatto e poi si aspetta gennaio“.

Cristiano Giuntoli: “Napoli zoccolo duro. Noi troppo giovani per ambire…”

Dopo il 2-0 sul Milan a San Siro, non si fa altro che parlare di Napoli. Sorprendentemente, nella 140° sessione di prova di idoneità professionale per giornalisti, è uscita addirittura, per la sezione sport, una traccia sul Napoli di Antonio Conte. Riguardo lo strappo con Conte, Giuntoli ha affermato: “Il campionato è iniziato da poco tempo, c’è tanto da percorrere, per noi è un momento delicato perché abbiamo tante assenze da un po’ di tempo e usiamo gli stessi giocatori. Probabilmente le nostre avversarie non sono così proibitive, ma sono comunque temibili e una squadra a corto di energie potrebbe incontrare anche un po’ di fatica. Siamo pronti ad affrontarle una per una, sapendo che non sarà un percorso facile“.

Alla domanda su cosa dovrebbe fare la Juventus per infastidire il Napoli ha risposto così: “Non lo so, in questi casi bisogna sempre pensare a quello che si deve fare noi, la nostra è una squadra molto giovane che deve crescere e le cui ambizioni si vedranno strada facendo. In questo momento non voglio pensare ad altro. Il Napoli è una grande squadra, che per otto undicesimi è quella che ha vinto lo scudetto due anni fa, con uno zoccolo duro abituato a fare tanti punti tranne l’anno scorso. È chiaro che partono da un livello completamente differente“.

