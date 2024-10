Mbappé non dirà nulla sulle accuse di stupro, lo farà solo se interrogato dai magistrati svedesi (As)

Il calciatore non ha mai dato spiegazioni sullo sviluppo del suo viaggio in Svezia, afferma la sua avvocata. Intanto, stanno preparando la denuncia per calunnia.

Kylian Mbappé, accusato di stupro a Stoccolma, ha deciso di non rilasciare dichiarazioni in merito, ma solo alla giustizia svedese. A rivelarlo è stata la sua avvocata, Marie-Alix Canu-Bernard, all’Afp, agenzia di stampa francese.

Mbappé non rilascerà dichiarazioni se non alla giustizia svedese

Spiega As:

L’avvocata ha denunciato con fermezza le accuse della stampa che rivelano che il calciatore ha dato spiegazioni sullo sviluppo del suo viaggio in Svezia, afferma la Canu-Bernard. Nei giorni precedenti è stata confermata la notizia che stanno preparando una denuncia per calunnia, oltre a negare tutto ciò di cui è accusato Kylian. Nel frattempo il calciatore francese, che ha dichiarato una “fake news” la voce sull’indagine per stupro che circolava sui media svedesi, si è normalmente allenato con il Real Madrid.

Sappiamo inoltre che:

Dopo che la notizia della denuncia è uscita sui quotidiani svedesi, la procura ha pubblicato una dichiarazione ufficiale in cui ha fornito il resoconto della denuncia, anche se non è stato nominato Mbappé.

Le Parisien: il calciatore ha avuto un rapporto sessuale consensuale a Stoccolma

Secondo le nostre informazioni, Kylian Mbappé è volato a Stoccolma su proposta del suo ex compagno di squadra Nordi Mukiele, 26 anni, con il quale ha stretto amicizia al Psg. Mukiele (ora al Leverkusen) conosce la Svezia. E si è più volte affidato a un concierge di lusso, un certo Marco D. Ex modello, di circa trent’anni, si è convertito alla lucrosissima professione di organizzatrice di serate, vacanze e servizi su misura per una clientela Vip. (…) Con Mukiele e Mbappé c’erano anche due componenti dell’entourage del calciatore. Fin dall’inizio, si tratta di un viaggio che include due notti al Bank Hotel struttura di lusso dal fascino discreto che ha soprattutto l’immenso merito di offrire all’ottavo e ultimo piano vaste suite, la più grande con una superficie di 200 metri quadrati.

ilnapolista © riproduzione riservata