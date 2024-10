Per il giornalista freelance l’obiettivo del club è tenere bassa la notizia, in Spagna quasi non se ne parla. Il club ha piena fiducia in Mbappé

Mbappé, al Real Madrid convocata unità di crisi con Florentino per le accuse di stupro (Romain MolinaI)

Il quotidiano svedese Expressen – che ha dato la notizia secondo cui Kylian Mbappé è ragionevolmente sospettato di stupro dopo la sua visita a Stoccolma – ha riportato la notizia che al Real Madrid si discute della notizia.

Scrive L’Expressen:

Secondo Romain Molina – il giornalista freelance francese che ha collaborato tra l’altro per il New York Times e la Bbc – alcuni organi della direzione hanno riunito lunedì sera un’unità di crisi. Hanno avuto un incontro on line, una video conferenza. Hanno ricevuto richieste da due media e poi sono stati presi dal panico. È normale che dopo queste informazioni si tenga una riunione di crisi del genere, dice Molina. Molina dice che Florentino Perez era presente alla riunione.

Al momento, ribadisce il quotidiano svedese che riporta Molina, il Madrid è in silenzio stampa. Molina ha pubblicato un video di dieci minuti su YouTube.

Ma prima o poi dovranno rispondere. Tentano di controllare la notizia, ma alla fine non ci riusciranno. Saranno 48 ore impegnative.

Finora, anche i media spagnoli tengono bassa la notizia. Non è dilagante come in Francia e in Svezia.

Molina ricorda che non è la prima volta per il Madrid, si era già trovato in una situazione del genere.

Prima di Mbappé c’era stato il caso Ronaldo

Nel 2017, il tedesco Der Spiegel rivelò che Cristiano Ronaldo – allora stella del Real Madrid – era stato accusato di stupro otto anni prima e in seguito acquistò il silenzio della vittima per l’equivalente di 2,7 milioni di corone.

Una fonte interna al Real Madrid ha detto a Rmc che non vi è alcuna preoccupazione per l’incidente e che il club “non dubita che l’informazione sia una notizia falsa diffusa con l’obiettivo di danneggiare la reputazione di Kylian Mbappé”.

Lunedì Kylian Mbappé è tornato ad allenarsi con il Real Madrid.

Expressen ha cercato il Real Madrid senza alcun risultato.

ilnapolista © riproduzione riservata