Lukaku il peggiore contro il Lecce per la Gazzetta: “Non riesce neanche a usare il fisico”

5 dalla Rosea, il voto più basso della squadra. Il CorSport più morbido, 6: “lotta e serve a Raspadori l’assist”. Menzione per Meret: “Decisivo, 7”

Il Vesuvio non voglia che si realizzino le parole di Paolo Di Canio quando, commentando le prestazioni di Lukaku all’Inter, lo definiva “Panterone Moscione”. Contro il Lecce però una prestazione simile a quella di Empoli e la sensazione che il belga debba lavorare ancora per trovare la migliore condizione. A novembre c’è un’altra sosta nazionali, chissà se rimarrà di nuovo a Castel Volturno. Intanto si becca il 5 dalla Gazzetta dello Sport. Lo salva il Corriere dello Sport che apprezza la lotta e glissa sulla gigantesca occasione sprecata nell’area piccola.

Lukaku diviso tra il “ci prova” e il “non riesce neanche a usare il fisico”

Il Corriere dello Sport è più morbido sulla prestazione di Lukaku: “6, ci prova nel primo tempo e nel secondo sbaglia un gol in area da posizione chic, ma lotta nel caos e serve a Raspadori un super assist in bello stile“.

La Gazzetta senza pietà: “Il peggiore 5. Di palloni in area ne arrivano, ma viene anticipato e quando ha l’occasione spara in curva. Non riesce neanche a usare il fisico”.

Menzione speciale per Meret che ritorna dall’infortunio e si fa trovare pronto quando serve. 7 per lui. La Gazzetta: “I piedi sono rivedibili, ma la prima cosa è parare. E il riflesso sul colpo di testa di Baschirotto vale mezza vittoria“. Il CorSport: “Mancava dalla Juve ed è subito decisivo“.

Pagelle – Conte sta rivoluzionando il ventennio di De Laurentiis, si è preso la scena come nessun altro

LUKAKU. Nel primo tempo Lukakone Nostro è senza voto, anche perché non gli arriva mai una palla decente. Nella ripresa s’ingoia un gol al 55’ ma poi è prodigo di assist e finezze. Aspettiamolo, sta in rodaggio. Non facciamo drammi. Abbiamo vinto e siamo sempre primi – 6

ilnapolista © riproduzione riservata