Meret: «Il rinnovo non mi condiziona. Andiamo a Milano per provare a vincere»

In conferenza:

Il portiere del Napoli, Alex Meret, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria al Maradona contro il Lecce

Meret in conferenza

La mia prestazione dopo l’infortunio?

«Buona come tutta la squadra, non era facile perchè arrivavano da uno 0-6: era difficile trovare spazi, però siamo stati bravi a provarci fino alla fine. Forse abbiamo concesso qualche ripartenza e sulle palle inattive, ma è stata una prestazione molto buona».

Cosa è cambiato in fase di non possesso?

«C’è grande disponibilità al sacrificio, all’aiuto del compagno. Nelle ripartenze concesse erano tutti pronti a rientrare, dobbiamo concederne di meno. Seguiamo ciò che ci chiede il mister ed i movimenti ci portano dei frutti: dobbiamo continuare così».

L’impatto di Buongiorno?

«Sta facendo una grande prima parte di campionato, sapevo che era forte e lo sta dimostrando in fase difensiva e di costruzione. Ci sta dando una grande mano, anche come personalità. Ci aiuta tanto, come lui tutta la squadra sta facendo bene. Gli si fa i complimenti perché sta dimostrando di essere un grande giocatore».

Nervosismo, frenesia e paura negli ultimi minuti?

«Fino a quel momento il Lecce non pressava mai, ci sta che vengano avanti e possano creare difficoltà. Ma c’è sempre stato ordine e sacrificio da parte di tutti, abbiamo concesso poco pur abbassandoci. Sarebbe bello comandare per 95′ ma non sempre riesce, l’importante è essere sempre attenti».

«Siamo pronti per le prossime partite, sarà un ciclo difficile ma siamo in un momento di fiducia e proveremo a sfruttare questo fattore. Andremo a Milano per provare a vincere, poi penseremo alla prossima gara. Siamo in un buon momento e vogliamo continuare così, anche se ci sarà una serie di partite che ci metterà alla prova».

Pensiamo allo scudetto come dice Thiago Motta?

«Normale mettere pressione agli altri, abbiamo fatto una prima parte di campionato importante e non era semplice dopo lo scorso anno. Presto per parlare di altro, pensiamo partita dopo partita e rimaniamo umili con i piedi per terra: solo così si raggiunge qualcosa di grande».

Quasi autogol di Buongiorno?

«Abbiamo concesso qualcosa su palla inattiva, abbiamo lasciato Baschirotto in area e ho fatto una buona respinta di riflessi. Alessandro è stato bravissimo a metterla fuori, c’è da aiutarsi l’uno con l’altro e dobbiamo essere più cattivi e concentrati nel non concedere occasioni».

Rinnovo di contratto?

«Questa cosa non mi condiziona, io lavoro tutti i giorni per la partita e al resto ci pensano i miei agenti: so che stanno parlando in questo periodo, non vedo problemi».

