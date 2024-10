Lo United è una nave fantasma purulenta, bloccata in attesa di non si sa cosa (Guardian)

Il Manchester United sembra un club bloccato in un modello di attesa, che offre visioni confortanti del futuro come antidoto al malgoverno del presente

Cosa sta aspettando il Manchester United? Boh, non si capisce. Ed è nelle maglie di questa attesa che che prova ad insinuarsi l’analisi, al solito sarcastica di Jonathan Liew per il Guardian. “Questa è la bellezza del calcio – scrive – in particolare del campionato di calcio: non offre garanzie. Non deve succedere nulla. Il tuo duro lavoro spesso non viene ricompensato. Non sempre ottieni ciò che meriti. La maggior parte dei tiri non va a segno, la maggior parte degli attacchi si esaurisce, la maggior parte dei calci d’angolo non porta a nulla, la maggior parte delle corse in coppa finisce in un fallimento e, statisticamente parlando, questo non sarà quasi certamente “il tuo anno”. E ormai la dirigenza del Manchester United sarà consapevole che questo non sarà neanche il loro anno,. Il mese scorso il loro amministratore delegato, Omar Berrada, ha affermato con faccia completamente seria che lo United stava puntando al titolo di Premier League 2027-28, un obiettivo che in qualche modo riesce a sembrare selvaggiamente ambizioso e selvaggiamente poco ambizioso allo stesso tempo”.

“In questo momento lo United sembra un club bloccato in un modello di attesa, che offre visioni confortanti del futuro come antidoto al malgoverno del presente“.

E quindi cosa stanno aspettando? “Che le cose vadano a posto. Perché a un certo livello si sono convinti che aspettare porta con sé una virtù intrinseca. Perché Alex Ferguson ha avuto tempo, e quindi tutti i manager dello United devono avere tempo. Perché questi sono uomini seri, e gli uomini seri non hanno fretta”.

“Un miglioramento lento, scrupoloso, spesso discontinuo è l’unico modo in cui questa nave fantasma purulenta potrà mai raddrizzarsi. La pazienza è una caratteristica ammirevole. Ma non fingiamo che ti faccia guadagnare qualcosa da sola”.

