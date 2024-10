L’effetto Nadal: i biglietti in secondary ticketing per la Coppa Davis sono arrivati a 33.000 euro (As)

“I biglietti per Malaga sono già esauriti da settimane. La piattaforma di rivendita Viagogo chiede già dai 1.500 euro ai 33.600 euro a biglietto per i quarti”

Nadal giocherà le sue ultime partite in carriera in Coppa Davis, a Malaga. Di conseguenza, ora tutti sono alla ricerca dei biglietti per poter assistere alla Last Dance del tennista spagnolo. Ma chi vuole assistere allo spettacolo, dovrà svuotare il portafoglio perché i biglietti hanno raggiunto costi esorbitanti.

Scrive As:

“Nessuno vuole perdersi quella che, a priori, sarà l’ultima partita da professionista di Rafa Nadal su un campo da tennis… e questo nonostante i biglietti per i quarti di finale Spagna-Olanda, le due semifinali e la finale siano già esauriti da settimane.

Per questo motivo tutti i tifosi che vogliono assistere all’ultimo ballo di Nadal e non hanno già i biglietti dovranno rivolgersi alla rivendita per poter essere presenti a Málaga… anche se dovranno scavare a fondo nelle loro tasche per evitare possibili truffe o raggiri.

Nadal, i costi dei biglietti in rivendita schizzano alle stelle

Ad esempio, la piattaforma di rivendita Viagogo chiede già dai 1.500 euro ai 33.600 euro a biglietto per i quarti di finale tra Spagna e Olanda. Queste cifre sono assolutamente esorbitanti se si considera che quando sono stati messi in vendita, i biglietti più economici costavano dai 48 euro, fino a 525 euro per il biglietto Vip per i quarti”.

As racconta di aver contattato la Federtennis spagnola e la Federazione Internazionale di Tennis per chiedere se saranno disponibili altri biglietti per la vendita diretta, ma “entrambe le istituzioni assicurano che nel caso del quarto di finale tra Spagna e Paesi Bassi è del tutto impossibile, anche se ci sarà una piccola quota di biglietti bloccati per i Paesi che avanzano prima alle semifinali e poi alla finale.

A meno di cambiamenti dell’ultimo minuto, e secondo il tariffario dell’Itf, i biglietti costeranno tra i 53 e i 595 euro per le semifinali e tra i 63 e i 650 euro per la finale. I biglietti saranno sicuramente molto richiesti, perché nessuno vuole perdersi l’ultima partita di Nadal nel tennis professionistico“.

