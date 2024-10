A 37 anni. È stato l’incarnazione del principio “arrendersi mai”. Con Federer ha dato vita a una delle rivalità più suggestive e leali dello sport

Nadal dice addio al tennis, si ritira uno dei più grandi atleti e agonisti di tutti i tempi e di tutti gli sport

Rafa Nadal, a 37 anni, dice addio al tennis agonistico. Con un messaggio sui social, il tennis maiorchino ha annunciato che non giocherà più, che la fase finale della Coppa Davis sarà il suo ultimo torneo. Che le condizioni fisiche non gli consentono di poter essere al meglio.

È stato uno dei più grandi atleti e agonisti di tutti i tempi e di tutti gli sport. L’incarnazione dello sport. Del principio “arrendersi mai”. Con Roger Federer ha dato vita a una delle più suggestive (e leali) rivalità del tennis e dello sport. Le finali a Wimbledon restano nel mito del tennis al pari di quelle tra Borg e McEnroe.

El Mundo Deportivo scrive così:

Rafa Nadal, 37 anni, ha annunciato ufficialmente il suo ritiro. La finale di Coppa Davis sarà il suo ultimo torneo da tennista professionista, a Malaga dal 19 al 24 novembre.

«Mi ritiro dal tennis professionistico. La realtà è che sono stati anni difficili, specialmente gli ultimi due. Penso di non essere stato in grado di giocare senza problemi che mi hanno portato a prendere questa decisione. In questa vita tutto ha un inizio e tutto ha una fine. Penso che sia il momento giusto per mettere fine a quella che è stata una lunga carriera. E con tanti più successi di quanto potessi mai immaginare. Sono molto felice che il mio ultimo torneo sarà la Coppa Davis che rappresenta il mio paese. È per chiudere il cerchio perché una delle mie prime gioie è stata la finale di Siviglia nel 2004».

Il messaggio con cui Nadal ha annunciato il suo ritiro.

Nadal ha vinto 14 volte il Roland Garros. In totale 22 titoli del Grande Slam: due Wimbledon due Australian Open e quattro volte a Flushing Meadows.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024

