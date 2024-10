L’Atletico Madrid presenta il reclamo alla Uefa per il rigore assegnato al Lille da Guida e Pairetto

Il match di Champions è terminato 3-1 per i francesi. L’arbitro e il Var erano Guida e Pairetto. Simeone: «L’arbitro ha dato un rigore su una sua immaginazione».

L’Atletico Madrid ha deciso di presentare un reclamo alla Uefa per il rigore assegnato al Lille in Champions League. Il match è terminato 3-1 per i francesi e la direzione di gara era affidata all’italiano Marco Guida.

Il giorno dopo la partita, ancora nessuno ha capito il perché dell’assegnazione del rigore e né ciò che il Var [Pairetto] ha riferito all’arbitro. Quest’ultimo aveva detto che la palla aveva toccato il braccio di Koke, quando chiaramente tocca quello di André, calciatore del Lille. Ne ha parlato anche Simeone a fine gara a Movistar+:

«Non era rigore. Ciò che l’arbitro immaginava non è accaduto: non l’ha visto neanche e nemmeno chi lo aiuta al Var. Ma a nessuno importa. Non faranno nulla all’arbitro, né al Var…».

Il reclamo alla Uefa arriva per chiarire almeno quanto accaduto in un’azione che, alla fine, è stata decisiva nel match.

La rigorite degli arbitri italiani anche in Europa

Non è proprio un bel momento per gli arbitri italiani, né per quelli in campo né per quelli davanti al monitor. Ieri sera a dirigere Atletico Madrid-Lille di Champions c’erano l’italiano Guida, al Var Pairetto. I due hanno combinato una frittata per cui i media spagnoli questa mattina chiedono spiegazioni. La squadra di Simeone ha perso 1-3. Di certo non è colpa degli arbitri ma, possiamo dire, che hanno influito il risultato in maniera considerevole assegnando un calcio di rigore per fallo di mano praticamente inesistente.

Marca è più diplomatico nel criticare l’arbitro. L’Atletico ha sbagliato e sprecato troppo, poi Guida ha messo il “carico”:

“Atletico maltrattato da un arbitraggio indegno concretizzatosi in un rigore ridicolo, squadra appesantita dai propri errori davanti alla porta avversaria (una menzione speciale per Sorloth), l’Atlético ha subito la seconda sconfitta consecutiva in la Champions League. Il colpo finale è arrivato sotto forma di un surreale rigore, presumibilmente dovuto al tocco minimo di Koke, chissà, ratificato in ogni caso dalla tecnologia“.

