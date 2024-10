La speranza di Hummels: «Difficilmente sarò titolare contro l’Inter, ma giocherò contro la Dinamo Kiev»

Da CorSport. «La scorsa settimana avevo la febbre e non sono partito per Monza». La Faz lo aveva dato per disperso “nel vortice di scandali della Roma”

La Faz può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Hummels è tornato farsi vivo, a parlare, a dire qualcosa. Il difensore tedesco ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni in occasione dell’evento con i partner della Roma. Ha parlato del suo primo mese nella Capitale, del fatto che non ha ancora esordito in Serie A (cosa che ha fatto preoccupare il quotidiano tedesco). Il Corriere dello Sport ha riportato le sue parole.

«La scorsa settimana avevo la febbre e non sono partito per Monza»

Hummels ha anche svelato il suo probabile rientro in campo:

«È un peccato essere stato male la scorsa settimana. Avevo la febbre e non sono riuscito a partire per Monza, dove avrei giocato titolare. Mi sento in forma, sto bene per giocare e sono pronto. Difficilmente scenderò in campo titolare contro l’Inter, ma giocherò senz’altro contro la Dinamo Kiev».

Poi parla anche della città:

«Trastevere è il mio quartiere preferito, mi piace davvero tanto passeggiare lungo le sponde del Tevere e respirare la storia di questa città. I vicoli, i tifosi, il cibo… Mi piace tutto. Buona la pasta, e se devo scegliere dico la carbonara. È eccezionale».

Hummels dove sei finito? In Germania considerano la Roma un pozzo di guai senza fondo

Il prestigioso quotidiano tedesco Faz dedica l’apertura dello sport ai guai della Roma squadra dove poche settimane fa è finito Hümmels campione del mondo con la Germania. Scrive la Faz:

La crisi della Roma è lungi dall’essere finita. Le condizioni in cui i giallorossi hanno vinto 3-0 sull’Udinese non avrebbero potuto dimostrarlo più chiaramente. Domenica allo Stadio Olimpico, che non ha registrato il tutto esaurito, l’atmosfera era gelida. Itifosi sono stati apertamente ostili nei confronti del tecnico Ivan Jurić al suo debutto in panchina. Anche molti dei loro giocatori, in particolare il capitano Lorenzo Pellegrini, sono stati fischiati (in realtà è stato fischiato di più Cristante, ndr).

La Faz ha ricordato la protesta della Curva Sud che è entrata solo alla mezz’ora. Eppure la Roma ha vinto.

In soli 90 minuti hanno segnato un gol in più rispetto alle prime quattro partite. E hanno battuto l’Udinese del tedesco Runjaić una delle sorprese della Serie A.

La Faz prosegue:

In pochi giorni si è consumato uno strappo troppo profondo perché una prima vittoria potesse ripararlo.

Ricorda la querelle estiva su Dybala, con Dybala avrebbe voluto giocare la Champions ma che poi ha rifiutato l’unica offerta realmente arrivata: quella dall’Arabia Saudita. Poi c’è stato l’esonero di De Rossi. Le minacce e le dimissioni dell’amministratrice delegata Lina Souloukou.

A patto che la dirigenza del club e gli ultras diano ad allenatore e squadra più di qualche settimana di serenità. L’esordiente Mats Hummels è letteralmente scomparso nel vortice di scandali in casa Roma: il campione del mondo 2014 non ha ancora giocato un minuto in una partita ufficiale del suo nuovo club dove è approdato all’inizio di settembre soprattutto per volere dell’ormai licenziato De Rossi.

ilnapolista © riproduzione riservata