Hummels dove sei finito? In Germania considerano la Roma un pozzo di guai senza fondo

La Faz ripercorre lo psicodramma giallorosso e ricorda che Hummels non ha ancora giocato e che è a Roma per volere di De Rossi che non c’è più

Hummels dove sei finito? In Germania considerano la Roma un pozzo senza fondo di guai.

Il prestigioso quotidiano tedesco Faz dedica l’apertura dello sport ai guai della Roma squadra dove poche settimane fa è finito Hümmels campione del mondo con la Germania.

Scrive la Faz:

La crisi della Roma è lungi dall’essere finita. Le condizioni in cui i giallorossi hanno vinto 3-0 sull’Udinese non avrebbero potuto dimostrarlo più chiaramente. Domenica allo Stadio Olimpico, che non ha registrato il tutto esaurito, l’atmosfera era gelida. Itifosi sono stati apertamente ostili nei confronti del tecnico Ivan Jurić al suo debutto in panchina. Anche molti dei loro giocatori, in particolare il capitano Lorenzo Pellegrini, sono stati fischiati (in realtà è stato fischiato di più Cristante, ndr).

La Faz ha ricordato la protesta della Curva Sud che è entrata solo alla mezz’ora.

Eppure la Roma ha vinto.

In soli 90 minuti hanno segnato un gol in più rispetto alle prime quattro partite. E hanno battuto l’Udinese del tedesco Runjaić una delle sorprese della Serie A.

La Faz prosegue:

In pochi giorni si è consumato uno strappo troppo profondo perché una prima vittoria potesse ripararlo.

Ricorda la querelle estiva su Dybala, con Dybala avrebbe voluto giocare la Champions ma che poi ha rifiutato l’unica offerta realmente arrivata: quella dall’Arabia Saudita.

Dybala è rimasto. Ma il tecnico Daniele De Rossi è rimasto deluso dal comportamento del giocatore chiave.

Hummels è stato voluto da De Rossi che non c’è più

Poi c’è stato l’esonero di De Rossi.

Il quotidiano tedesco, a differenza di quel che scrivono e dicono in Italia, è realistico su De Rossi.

In soli otto mesi sotto la guida di De Rossi, che ha giocato nella Roma dal 2000 al 2019, il nuovo “commisario tecnico” non è riuscito a soddisfare tutte le aspettative seguite alla fine turbolenta dell’era Mourinho. A differenza di Mourinho, che ha portato al club della capitale un titolo europeo per la prima volta in 61 anni con la vittoria nella neonata Conference League, la stagione 2023/24 sotto De Rossi è stata piuttosto deludente dopo un inizio promettente: in Serie A, solo qualificazione all’Europa League invece che in Champions, nessuna finale né nazionale né europea, nemmeno una sconfitta come Mourinho contro il Siviglia nella finale di Europa League.

Poi le minacce e le dimissioni dell’amministratrice delegata Lina Souloukou.

Stasera c’è l’Athletic Bilbao in Europa League.

A patto che la dirigenza del club e gli ultras diano ad allenatore e squadra più di qualche settimana di serenità. L’esordiente Mats Hummels è letteralmente scomparso nel vortice di scandali in casa Roma: il campione del mondo 2014 non ha ancora giocato un minuto in una partita ufficiale del suo nuovo club dove è approdato all’inizio di settembre soprattutto per volere dell’ormai licenziato De Rossi.

