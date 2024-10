Kyrgios: «La terra potrebbe essere piatta, e le piramidi non le hanno costruite gli esseri umani»

Il (quasi ex) tennista australiano: “Anche sullo sbarco sulla Luna ho qualche dubbio. Davvero credete che ci siano arrivati prima gli americani?”

Questa nuova versione di Nick Kyrgios era ancora inedita. Il tennista (non ancora ex) australiano è un complottista d’un certo spessore, oltre a tutto il resto. Intervistato da Louis Theroux per il suo podcast, Kyrgios per esempio ha detto che per lui è “impossibile” che le piramidi siano state costruite dagli esseri umani: “Come è possibile che abbiano preso tutte le misure corrette e siano tutte allineate. E che lo abbiano fatto facendo rotolando grandi pietre sui tronchi è un’affermazione folle. Perché le porte sono così grandi? Tipo, chi ha bisogno di attraversarle se sono così grandi? Non so chi sia stato. Semplicemente non penso che ne fossimo capaci. Siamo nel 2024 e non riusciamo nemmeno ad andare tutti d’accordo. E pensi che abbiamo costruito le piramidi? Sei pazzo. Questa è roba da folli”.

Anche sulla rotondità della Terra c’è qualche dubbio: “Probabilmente sarei portato a dire che è rotonda, ma non mi sorprenderebbe nemmeno se fosse l’altra cosa”. Cioè piatta.

Kyrgios ha lasciato intendere che potrebbe puntare a tornare al tennis giocato in tempo per partecipare ai prossimi Australian Open. In Australia, al confine del mondo, un attimo prima di precipitare giù.

