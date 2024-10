Juric: «Abbiamo fatto una grande partita giovedì. Mi è piaciuta la gara in Europa» (sconfitta 1-0 con l’Elfsborg)

In conferenza: «La partecipazione dei tifosi è fantastica, può trasformarsi in qualcosa di bellissimo, ci sono sempre anche se non sono contenti»

Il tecnico della Roma, Ivan Juric ha parlato in conferenza da Trigoria per presentare la sfida contro il Monza.

La prima domanda è su Dybala e Hummels:

«Sta meglio Hummels, vediamo come sta dopo l’allenamento, stessa cosa per Paulo. Le Fée ha inizato ad allenarsi con noi, gli altri sembra che stiano tutti bene prima dell’allenamento».

Juric racconta il Monza di Nesta

«Il Monza gioca bene, ha raccolto meno di quello che meritava, ci sono ancora i dettami di Palladino. Contro l’Inter mi hanno fatto una grande impressione e li ho visti dal vivo».

Mentre l’ambiente sembra sfiduciato e si parla già della panchina in bilico, Juric sembra sereno e fiducioso

Sulla partita di Europa League

«Resto dell’idea che come intensità e gioco abbiamo fatto una grande partita giovedì. Ci sono da migliorare altre cose, non quella, i dati fisici sono stati ottimali, la squadra è in crescita. Abbiamo sofferto un po’ solo con il Venezia nel primo tempo».

Juric e il doppio impegno tra campionato e Europa

«Abbiamo grossi margini di miglioramento come squadra e idee, mi è piaciuta la gara in Europa, anche se ovviamente abbiamo perso e non va bene. L’obiettivo principale è andare avanti, dobbiamo crescere tutti per competere con altri, in campionato ci stiamo avvicinando, aggiustando. Per competere su due fronti bene dobbiamo usare più giocatori possibili, in questo momento tra Saele infortunato e Zalewski, vediamo che succede, siamo un po’ in deficit. Vediamo che succede».

Sulla mentalità della squadra

«Pellegrini ha spiegato bene tutto, si notava lo shock e poi la seconda parte, una mentalità forte per il bene della Roma. I ragazzi stanno facendo bene, sono soddisfatti e vedo molti più passi in avanti rispetto a quello che pensavo. I ragazzi ci sono. In Svezia abbiamo avuto 5-6 occasioni nitide, negli spazi chiusi ci vuole qualità ma anche lavoro per giocare bene negli ultimi metri. Per me è su quello che abbiamo margini di miglioramento, dobbiamo alzare quel livello lì».

Tante sfide da affrontare

«Andiamo passo per passo, alcune cose mi vanno bene, altro voglio cambiare, ma non voglio stravolgere. Giovedì volevamo fare ampio turnover per vedere tutti i giocatori, siamo tornati alle 5, poi oggi rifinitura e speriamo di recuperare il meglio possibile. Abbiamo poco tempo per recuperare ma va bene così».

Juric: “Monza come una piccola finale”

«La partecipazione dei tifosi è fantastica, può trasformarsi in qualcosa di bellissimo, ci sono sempre anche se non sono contenti. Fare la terza vittoria sarebbe un altro passo importante in classifica, come una piccola finale, vincere questa ultima partita del ciclo sarebbe fantastico».

