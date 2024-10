Si è accasciato chiedendo poi il cambio negli ultimi minuti di gara. Seguiranno aggiornamenti, sia per lui che per Lobotka, in vista di Empoli.

Il Napoli rischia di perdere anche Olivera: dolorante, ha chiesto il cambio contro l’Ecuador

Nel match tra Uruguay e Ecuador terminato 0-0 Mathias Olivera ha chiesto il cambio negli ultimi minuti di gara. Le condizioni del terzino del Napoli saranno monitorate nelle prossime ore.

Olivera si è infatti accasciato sul lato sinistro prima di essere poi sostituito dal ct Bielsa.

Rischia quindi non esserci anche lui, insieme a Lobotka, contro l’Empoli domenica alle 12:30.

Come Olivera, anche Lobotka è a rischio nel Napoli

Lo scrive Pasquale Tina sull’edizione napoletana di Repubblica.

Lobotka è rientrato a Bratislava, da Baku, e si è sottoposto ad una prima ecografia per valutare l’entità del fastidio al flessore che ha accusato nel corso del match. Il quadro – secondo le prime previsioni non dovrebbe essere così negativo. Il Napoli spera di poter limitare i danni rinunciando a Lobotka per la sola sfida di domenica al Castellani contro l’Empoli. Conte lo vorrebbe abile e arruolato contro il Lecce, ma soprattutto il Milan. La sfida di San Siro, in programma martedì 29, è una tappa fondamentale del processo di crescita del Napoli. Ma solo gli esami faranno chiarezza definitiva e saranno esaustivi per capire i tempi di recupero sull’infortunio rimediato da Lobotka, elemento fondamentale dello spartito di Conte. Al Castellani, dunque, non è esclusa una variazione al copione ammirato nelle ultime partite. Perché senza Lobotka, toccherà a Billy Gilmour che ha terminato ieri sera gli impegni con la Scozia che ha affrontato il Portogallo in Nations League.

