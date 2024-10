Lobotka, i primi esami non sono così negativi. Forse salta solo Empoli (Repubblica)

Conte lo vorrebbe abile e arruolato contro il Lecce, ma soprattutto il Milan nella sfida infrasettimanale del 29 ottobre

Lobotka, i primi esami non sono così negativi. Forse salta solo Empoli.

Lo scrive Pasquale Tina sull’edizione napoletana di Repubblica.

Lobotka è rientrato a Bratislava, da Baku, e si è sottoposto ad una prima ecografia per valutare l’entità del fastidio al flessore che ha accusato nel corso del match. Il quadro – secondo le prime previsioni non dovrebbe essere così negativo. Il Napoli spera di poter limitare i danni rinunciando a Lobotka per la sola sfida di domenica al Castellani contro l’Empoli. Conte lo vorrebbe abile e arruolato contro il Lecce, ma soprattutto il Milan. La sfida di San Siro, in programma martedì 29, è una tappa fondamentale del processo di crescita del Napoli. Ma solo gli esami faranno chiarezza definitiva e saranno esaustivi per capire i tempi di recupero sull’infortunio rimediato da Lobotka, elemento fondamentale dello spartito di Conte. Al Castellani, dunque, non è esclusa una variazione al copione ammirato nelle ultime partite. Perché senza Lobotka, toccherà a Billy Gilmour che ha terminato ieri sera gli impegni con la Scozia che ha affrontato il Portogallo in Nations League.

Quando si è fatto male

Lobotka è uscito prima dal campo con la Slovacchia per un problema al flessore. Gli esami, che probabilmente verranno fatti domani, ci diranno di più sulle sue condizioni. Intanto Gilmour si candida ad una maglia da titolare per la partita a Empoli.

Le ultime da Francesco Modugno, inviato Sky:

«Il rischio concreto è di andare a Empoli senza Lobotka, che è il giocatore in questo momento di un livello superiore. Non è un caso che arrivino tanti sussurri sul City e il Barcellona. C’è Gilmour che Conte ha fortemente voluto, ha raccontato di provare un certo imbarazzo nel non farlo giocare. Ieri Lobotka è uscito prima dal campo, con un fastidio al flessore. Qui aspettano di vederlo e di sottoporlo ad accertamenti, forse non oggi, ma nella giornata di domani. Da quello che ci risulta si tratta di un risentimento al flessore, la cui entità va valutata con gli accertamenti. C’è la possibilità concreta che giochi Gilmour, che intanto stasera deve giocare una partita con la Scozia e poi rientrare».

Lobotka si ferma

Brutte notizie per il Napoli dopo la sfida di Nations League tra Azerbaigian e Slovacchia. Il centrocampista azzurro della nazionale slovacca Stanislav Lobotka è uscito all’83’ dopo un problema che sembra muscolare.

Secondo l’emittente slovacca STVR, il regista del Napoli si è infortunato al muscolo della coscia. Non è ancora chiaro per quanto tempo dovrà restare fermo. “A Napoli non saranno entusiasti. Lui è uno dei giocatori più importanti per loro. Possiamo solo sperare che guarisca subito. Sarebbe una perdita significativa“, ha detto in studio l’ex giocatore Róbert Vittek.

