Il Marsiglia si rifiuta di mettere la scritta Qatar sulle maglie, come stabilito da accordi per i diritti tv (Rmc Sport)

Il Marsiglia si è opposto alla promozione del Qatar a seguito di un accordo con la Ligue1. Come infatti fa notare Rmc Sport, “nell’accordo sui diritti televisivi per Ligue 1 e Ligue 2, la Professional Football League e beIN Sports hanno firmato un accordo per la promozione del Qatar”. Le modalità di questa promozione spetta ai club. Si tratta quindi di sponsorizzare uno Stato legato a doppio filo con il Psg. Secondo Rmc, “il Marsiglia dovrebbe optare l’esposizione sui pannelli pubblicitari invece che sulla maglia“.

L’accordo per i diritti tv prevede anche la promozione del Qatar, la reazione del Marsiglia

Scrive Rmc:

“Si tratta di un accordo firmato con beIn Sports per la trasmissione delle partite della Ligue1. L’accordo dovrebbe fruttare alla Lfp un totale di 100 milioni di euro: 80 milioni in diritti tv e 20 milioni in accordi di sponsorizzazione“.

Dal canto suo, la lega promuoverà il Qatar attraverso pannelli pubblicitari negli stadi. La stessa cosa sempre voler fare il Marsiglia:

“Il club esclude di mettere il Qatar come sponsor della maglia. Si sarebbe proprio opposto alla promozione dello stato mediorientale, direttamente collegato al Psg attraverso Qsi e del suo presidente Nasser Al-Kelhaïfi, presidente di beIN Media Group”. C’è un conflitto di interessi enorme come un elefante in una stanza. Rmc Sport precisa che suoi giocatori “la Lfp non obbliga la presenza del Qatar sulle maglie“.

Questo accordo aveva già fatto sobbalzare dalla sedia diversi altri club, come il Bastia in Ligue2. Il suo presidente ha infatti dichiarato:

«Non c’è alcuna logica nel far vedere il Qatar, scusatemi. Non ho nulla contro di loro, ma perché dovrei mettere un cartello ‘Lunga vita al Qatar’ o ‘Visita il Qatar? “Non è il mio sponsor» .

