Il City sta già pensando al sostituto di Guardiola, in pole c’è Amorim dello Sporting (Guardian)

Il prossimo ds del City, Hugo Viana, nutre grande stima per il giovane allenatore, che quest’estate era stato accostato a Liverpool e West Ham.

Il Manchester City punta al tecnico dello Sporting Lisbona Ruben Amorim se Pep Guardiola dovesse andare via.

Per sostituire Guardiola al City, in pole c’è Ruben Amorim

Scrive il Guardian:

Il Manchester City sta considerando fortemente l’allenatore dello Sporting, Rúben Amorim. Guardiola ha detto lo scorso fine settimana che “tutto può accadere” in termini sul suo futuro. Amorim è considerato uno dei migliori giovani allenatori in Europa e in più Hugo Viana, che diventerà il prossimo ds del City, nutre di una forte stima per lui. Il tecnico dello Sporting sarà in pole per sostituire Guardiola, qualora dovesse lasciare il club. Lo scorso anno lo seguiva il Liverpool per il post-Klopp, ma hanno poi optato per Slot. Più recentemente, il West Ham lo stava sondando, ma non era stato raggiunto nessun accordo. Si è accontentato di rimanere allo Sporting e aspettare una proposta da un top club.

Il Times spera che Guardiola vada all’Inghilterra

“Pep Guardiola ha lasciato la porta aperta alla possibilità di diventare il prossimo commissario tecnico dell’Inghilterra. Guardiola non ha escluso l’idea di prendere in carico l’Inghilterra la prossima estate, quando scadrà il suo contratto con il Manchester City“. Lo scrive il Times.

Evidentemente il quotidiano inglese ha visto la puntata di Che Tempo Che Fa di ieri, quando Fabio Fazio ha chiesto a Guardiola notizie sul suo futuro.

«Lasciare il City? Non è vero, non ho ancora deciso», ha detto Pep. «E non è nemmeno vero che sarò il prossimo allenatore dell’Inghilterra. Se l’avessi deciso lo direi… Non lo so neanche io, può succedere di tutto».

