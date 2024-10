Il calcio ormai è il paradiso degli avvocati, c’è troppo denaro in gioco (Financial Times)

Ormai è una battaglia legale continua: “Ora i proprietari di club hanno responsabilità fiduciarie, devono perseguire i propri interessi ristretti con qualsiasi mezzo”

E noi romantici ancora lì, a snocciolare le formazioni. Quando invece il vero “gioco” del calcio adesso si fa con gli avvocati. Il bar sport si sta trasformando in un tribunale sport. Perché? Perché c’è troppo denaro in ballo, spiega in una lunga analisi il Finacial Times. Loro sono più tecnici: la chiamano “lawfare” continua, starebbe per battaglia legale.

“Dirigenti calcistici, avvocati e consulenti finanziari concordano sul fatto che un fattore in particolare ha contribuito all’attuale scoppio di “lawfare” nel gioco: il denaro. Molti ora temono che la situazione rischi di diventare la nuova normalità per lo sport più popolare al mondo. Il caso Manchester City è un caso tipico di questa tendenza,

“A livello di club – scrive l’FT – la proprietà del calcio è cambiata con l’arrivo dei private equity, ricchezza sovrana, hedge fund e miliardari. L’influenza del capitale istituzionale, afferma chi sta nel gioco, ha eroso il vecchio sistema in cui le controversie venivano spesso risolte a porte chiuse. Ora ci sono proprietari di club con la responsabilità fiduciaria di perseguire i propri interessi ristretti con qualsiasi mezzo disponibile.

“Ci stiamo mangiando da soli. Rischiamo di distruggere il meraviglioso prodotto che tutti amiamo”, dice un dirigente senior al giornale. “Non so come si possa tornare a come era una volta”.

“Il calcio è diventato un territorio fertile per i grandi studi legali – continua il Financial Times – Clifford Chance rappresenta il City nella sua battaglia con la Premier League e ha affrontato con successo l’Uefa e la Fifa nel modo in cui hanno annullato una lega separatista per club europei d’élite. La Premier League ha scelto Bird & Bird per il caso City e ha utilizzato Linklaters per altre questioni legali relative alle regole finanziarie. Dupont Hissel ha vinto il caso Diarra, mentre Garrigues rappresenta le leghe

europee nella sua azione congiunta contro la Fifa.

“Il gioco è cresciuto tantissimo, ma le regole non hanno tenuto il passo”, dice Yasin Patel, un avvocato specializzato in sport del Church Court Chambers. “Coloro che investono nel calcio stanno sfidando gli organi di governo e dicono: perché non possiamo farlo noi?”

Il verdetto sulla Superlega nel 2021 ha saldamente inserito il calcio nell’ambito del diritto della concorrenza, aprendo la porta a ulteriori sfide legali su una serie di questioni. “Una visione ottimistica tra i dirigenti del calcio è che le ostilità inizieranno a placarsi dopo che il risultato del caso della Premier League contro il City sarà reso noto nel 2025. Il caso Diarra potrebbe rivelarsi meno sismico di quanto annunciato”.

“L’enorme incertezza su tutto, dalle regole di spesa ai trasferimenti dei giocatori, ha anche gettato un’ombra sul calcio agli occhi degli investitori. Ma alcuni vedono le battaglie legali come un processo potenzialmente positivo che aiuterà la governance del calcio a recuperare terreno.

ilnapolista © riproduzione riservata