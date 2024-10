Il Barcellona inviò un milione di euro ad un truffatore che si spacciava per l’agente di Lewandowski (Marca)

Fu chiesto al club di versare la cifra ad un conto che non apparteneva all’agente. Il trasferimento dei soldi fu bloccato. Il Barcellona fu minacciato

Le truffe sono all’ordine del giorno, ovunque. Colpiscono anche l’ambiente calcistico, in particolare il Barcellona che secondo il programma Què t’hi jugues sarebbe stato vittima di una truffa per l’ingaggio di Lewandowski.

Marca riporta ciò che è stato svelato dal programma:

“Come riportato giovedì dal programma Què t’hi jugues, il Barcellona ha trasferito un milione di euro di commissione per l’ingaggio di Robert Lewandowski, nell’estate del 2022, a un presunto truffatore che si è spacciato per Pini Zahavi, l’agente dell’attaccante polacco. Il programma ha condotto un’indagine in collaborazione con Paper Trail Media (Germania) e lo specialista internazionale di media investigativi Organized Crime and Corruption Reporting Project.

Il 29 luglio, diversi direttori e dirigenti del club hanno ricevuto un’e-mail da un indirizzo che portava il nome di Pini Zahavi, in cui si chiedeva loro di pagare un milione di euro, parte della commissione per la firma del calciatore. È stato chiesto loro di versare questa somma su un numero di conto della Banca di Cipro e su un conto che non apparteneva all’agente: portava il nome di Michael Gerardus Hermanus Demon, indicato come un avvocato”.

Marca spiega che il Barcellona ha depositato l’importo, ma “il dipartimento di Compliance dell’entità finanziaria ha bloccato il trasferimento perché considerato ‘ad alto rischio’, in quanto non c’erano stati movimenti in precedenza su quel conto e non era possibile accreditare alcun documento valido che giustificasse il pagamento”.

Il Barcellona è riuscito a recuperare i soldi

Non è finita qui, il Barcellona sarebbe stato anche minacciato dal truffatore.

“La persona che si spacciava per Zahavi inviava e-mail minacciando di denunciare il Barça alla Uefa e di bloccare il tesseramento di Lewandowski se non gli fosse stato pagato il milione di euro. Inoltre, ha scritto anche ai direttori della Banca di Cipro per fare pressione affinché approvassero il trasferimento. L’istituto finanziario non ha accettato le pressioni e il conto è stato chiuso nell’ottobre 2022“.

Marca conclude scrivendo che, secondo il programma Què t’hi jugues, “il Barcellona riconosce di essere stato vittima di un tentativo di truffa, ma sostiene che il denaro è stato recuperato. Inoltre, il Barça ammette di aver ricevuto nel 2023 altre due e-mail con la richiesta di 250.000 euro ciascuna“.

