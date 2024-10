Guardiola sta pensando di rinnovare con il City per un altro anno (Telegraph)

Sarebbe il decimo anno in panchina. Guardiola è stato contattato da tre federazioni calcistiche per allenare le proprie nazionali, tra cui quella inglese

Pep Guardiola starebbe pensando di rinnovare con il City per un altro anno. L’allenatore negli ultimi tempi è stato avvicinato da tre federazioni calcistiche che lo vorrebbero come ct della propria nazionale, tra cui la nazionale inglese.

Il Telegraph riporta:

“Guardiola sta valutando la possibilità di rinnovare il suo contratto con il Manchester City per altri 12 mesi, dopo essere stato sondato anche per diventare il prossimo allenatore della nazionale inglese.

Guardiola ha ricevuto contatti per tre squadre nazionali negli ultimi mesi, tra cui la Football Association, con il suo attuale contratto con il City in scadenza alla fine di questa stagione. Comprensibilmente la Football Association e gli altri Paesi volevano conoscere le sue intenzioni”.

Sarebbe il suo decimo anno in panchina

Il Telegraph scrive che “alcune fonti hanno suggerito in via provvisoria che lo scenario più probabile, al momento, è che firmi un altro contratto con il City, anche se solo per un altro anno. Il City vorrebbe che firmasse per un periodo più lungo, ma sarebbe felice se rinnovasse.

Ciò significa che sarebbe il decimo anno di Guardiola sulla panchina del City, dopo essere arrivato nel 2016, e gli piace l’idea di completare quel periodo di tempo nel club“.

Il Times ci spera: “Guardiola ha lasciato la porta aperta all’Inghilterra”

