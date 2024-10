Giuntoli alla Juventus guadagna tre milioni lordi, è il dirigente che guadagna di più

Compenso fisso pari a 2,5 milioni lordi, benefici monetari per 26.162 euro lordi e un premio una tantum di 400mila euro lordi.

È stato reso noto oggi il bilancio 2023/24 della Juventus, tra i costi, sostenuti dalla società bianconera, quello relativo agli stipendi dei dirigenti è aumentato rispetto all’anno precedente.

Giuntoli è il dirigente che guadagna di più

Come si legge nella Relazione sulla Remunerazione pubblicata dal club bianconero, complessivamente nel 2023/24 i dirigenti hanno ricevuto 5,7 milioni di euro. Di questi, 3,9 milioni sono stati versati ai “Dirigenti con Responsabilità Strategiche”, in particolare a Cristiano Giuntoli che ha ricevuto complessivi 2,9 milioni di euro lordi. Una cifra suddivisa tra il compenso fisso pari a 2,5 milioni lordi, benefici monetari per 26.162 euro lordi e un premio una tantum di 400mila euro lordi.

Anche l’amministratore delegato Maurizio Scanavino ha ricevuto 400mila euro lordi cdi bonus che vanno sommati agli 800mila euro lordi come compenso fisso per la carica di amministratore delegato e a benefici non monetari per 18.618 euro lordi relativi a flexible benefit e coperture assicurative. Per il 2023/24 i compensi totali sono stati pari a 1,2 milioni di euro.

Il presidente Gianluca Ferrero ha ricevuto 405mila euro come compenso complessivo.

Sitpendi dirigenti Juventus, le cifre

Cristiano Giuntoli (Managing Football Director): 2,9 milioni di euro lordi;

Maurizio Scanavino (Amministratore Delegato): 1,22 milioni di euro lordi;

Gianluca Ferrero (presidente): 405mila euro;

Laura Cappiello: 75mila euro;

Fioranna Vittori Negri: 75mila euro;

Diego Pistone: 75mila euro;

Altri due “Dirigenti con Responsabilità Strategiche”: 998mila euro;

