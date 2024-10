Frattesi: «Con Spalletti c’è amore-odio, mi ha detto dall’inizio che mi avrebbe rotto le scatole»

A Vivo Azzurro Tv: «Ma se un allenatore ti sta addosso, vuole farti migliorare. Vivo la Nazionale cercando di dare gioie a quei bambini che un tempo eravamo noi».

Un amore-odio è quello che racconta il centrocampista dell’Inter e della Nazionale italiana Davide Frattesi a Vivo Azzurro Tv sul suo rapporto col ct Luciano Spalletti.

Frattesi: «Spalletti mi ha detto dall’inizio che mi avrebbe rotto le scatole»

Le sue dichiarazioni:

«Penso che il mio segreto sia stato quello di avere sempre fame. Anche con un talento non smisurato, attraverso il lavoro e la voglia si può arrivare ovunque. La Nazionale da bambino la vivevo come un sogno. La vivo cercando di dare delle gioie importanti a quei bambini che una volta eravamo noi».

E su Spalletti:

«Scherzosamente dico che con il mister c’è un rapporto di amore e odio. La prima volta in ritiro mi ha detto ‘di te ho tanta stima, ma sarai il giocatore a cui romperò più le scatole’. Se un allenatore ti sta addosso vuole farti migliorare. Io con lui sono migliorato».

Il centrocampista: «All’Europeo non c’era gioia, troppa pressione dentro e fuori. Non era divertente»

Nella sala stampa di Coverciano:

«Era un ambiente non gioioso, a differenza di quello che c’è adesso. All’europeo c’era troppa pressione, dentro e fuori. Non era così divertente».

Su Spalletti dice:

«A settembre ci ha detto che le colpe per Euro 2024 erano al 99% sue, gli fa onore, ma non sono d’accordo. Lui forse poteva essere più leggero, ma che colpa ne ha, se noi non riuscivamo a fare due passaggi di fila a dieci metri? In campo ci andiamo noi».

