Frattesi: «All’Europeo non c’era gioia, troppa pressione dentro e fuori. Non era divertente»

L’Italia si avvicina alla partita con Israele. Nel frattempo, nella sala stampa di Coverciano Davide Frattesi ha risposto ad alcune domande posta dai giornalisti presenti. Il centrocampista azzurro parte da cosa sia cambiato dall’Europeo ad oggi:

«Era un ambiente non gioioso, a differenza di quello che c’è adesso. All’europeo c’era troppa pressione, dentro e fuori. Non era così divertente».

Su Spalletti dice:

«A settembre ci ha detto che le colpe per Euro 2024 erano al 99% sue, gli fa onore, ma non sono d’accordo. Lui forse poteva essere più leggero, ma che colpa ne ha, se noi non riuscivamo a fare due passaggi di fila a dieci metri? In campo ci andiamo noi».

Frattesi: «Il Mondiale è un po’ un’ossesione»

Le parole del centrocampista della Nazionale e dell’Inter riproposta da Sky:

«Io solo tre volte su nove titolare con l’Inter? È già meglio dello scorso anno. Ma capisco Inzaghi, ha un centrocampo di alto livello. Prima era più difficile capire il mio ruolo nel 3421, ero una mezzala che doveva giocare da trequartista, adesso è tutto un po’ più chiaro. Io trequartista con Barella in campo? Non credo esalti le mie caratteristiche e l’avevo già provato all’Europeo».

Il pensiero già al Mondiale:

«Per Lorenzo (Pellegrini, ndr) mi dispiace davvero tanto, è un giocatore è forte, prima della partita col Belgio stava benissimo, è un ragazzo equilibrato. Un capitano così, che pensa sempre prima agli altri e poi a se stesso, me lo terrei stretto. Mondiali? Non deve essere un’ossessione ma un po’ lo è, vogliamo arrivare primi nel girone qui di Nations League per avere un sorteggio benevolo. Ora dimostriamo la nostra forza, la strada è quella giusta».

