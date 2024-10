Domenica Pep Guardiola sarà intervistato da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

Ad annunciarlo lo stesso conduttore televisivo. L’allenatore del Manchester City conosce bene l’Italia, da giocatore ha vestito le maglie del Brescia e della Roma.

Domenica 13 ottobre, molti appassionati del pallone avranno l’obbligo di prendere il telecomando della tv e sintonizzarsi sul “Nove”. Durante la seconda puntata di Che Tempo Che Fa, infatti, il conduttore Fabio Fazio intervisterà Pep Guardiola, attuale allenatore del Manchester City. A comunicarlo lo stesso Fazio sui propri profili social.

Siamo felici di annunciarvi che domenica nello studio di #CTCF ospiteremo uno degli allenatori di calcio più vincenti di sempre: Pep Guardiola. https://t.co/UYnp1eoSVb pic.twitter.com/yaVjoKHAAY — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 10, 2024

Guardiola è uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio, ammirato da tutti e mentore di diversi tecnici che ad oggi allenano ad alti livelli (Arteta, Fabregas, Kompany per citarne alcuni). Lo spagnolo conosce bene anche l’Italia, durante la sua carriera da calciatore ha giocato con le maglie del Brescia, insieme a Roberto Baggio, e della Roma. Ultimamente, con il City, sta affrontando alcuni problemi extra campo.

