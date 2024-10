Conte è il simbolo e il catalizzatore della voglia esasperata di riscatto di Napoli

Il Corsera scrive: “Conte ha sfruttato i benefici del calendario e proverà la fuga contro Como”

L’Inter di Inzaghi resta la favorita per la stagione appena cominciata. Inzaghi, scrive oggi il Corriere della Sera, ha già capito chi sono gli avversari da battere quest’anno: Conte, Motta e Fonseca. Ma il campionato è appena iniziato e dopo la sosta per le Nazionali ci saranno una serie di scontri significativi Inter-Juventus e Milan-Napoli, ma anche Roma-Inter, Napoli-Atalanta e il derby di Torino.

Conte ha sfruttato i benefici del calendario

In questo panorama, il Napoli ci arriva da prima in classifica, segno che Conte ha studiato bene la sua strategie:

“Conte ha sfruttato i benefici del calendario e proverà la fuga contro Como, Empoli e Lecce, che sono facili solo all’apparenza, soprattutto le prime due, ma se riesce a fare il vuoto, prenderlo diventerà complicato perché nessuno come lui sa accendere le piazze e gestire il primato. Conte è il simbolo e il catalizzatore della voglia esasperata di riscatto di un’intera città che vive per la sua squadra del cuore. Intanto sono 4 partite, compresa la Coppa Italia, che mantiene la porta inviolata nel rinnovato 4-3-3 offensivo. Non doversi misurare in Europa per il Napoli è un vantaggio, ma servirà il miglior Lukaku”

ilnapolista © riproduzione riservata