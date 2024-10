Buffon: «Il Napoli di Conte? Non ne parlo, ora è facile, risentitevi cosa ho detto a giugno»

Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana, ha parlato a margine dell’evento ‘Stati generali del Calcio’ da Bologna.

«I ragazzi della Nazionale sono giovani ma hanno già dimostrato qualcosa di importante. Anzi, sotto il profilo umano sono più forti e migliori di prima con l’esperienza che hanno avuto: questo non può che rendere più ambiziosa la Nazionale e le prime uscite hanno confermato questo tipo di aspettativa. Come ho detto a loro oggi la Federazione li ringrazia per le partite vinte, ma ci aspettiamo sempre prestazioni di quel calibro. Il nostro livello è alto, l’ho detto anche dopo l’Europeo. Non mi sorprendono le gare di settembre, quelle precedenti sì».

Che dire della convocazione di Daniel Maldini?

«È la conferma che nel calcio e nella vita esistono storie incredibili. Daniel si è meritato tutto questo, negli ultimi 2-3 anni ha palesato una crescita enorme e sta dimostrando di avere qualità non facilmente individuabili».