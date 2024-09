Buffon: «Conte? Il Napoli se va male arriva secondo»

Al festival della Serie A: «Con Conte i ragazzi sanno sicuramente che faranno un’esperienza unica, vicino al mistico»

Con grande stupore del Nord del calcio, Conte ha detto sì al Napoli. Lo ha fatto in maniera convinta, si è già calato nella parte dell’allenatore azzurro e ha già iniziato a dettare la linea per il mercato. Chi ha lavorato con lui, sa che il vero colpo di mercato l’ha fatto il Napoli prendendo proprio l’allenatore salentino. Antonio è garanzia di lavoro, sudore, fatica e anche successo. Magari non vincerà il campionato alla prima stagione, ma per Buffon il peggio che può succedere con lui in panchina è arrivare secondo in campionato. Lo ha dichiarato durante il Festival della Serie A a Parma.

«Conte? Se va male il Napoli arriva secondo»

Le parole di Buffon:

«Il Napoli se va male arriva secondo. Quindi grande attenzione, secondo me è anche molto bello che si sia stata questa unione fra la passione e il colore Napoli e Conte. I ragazzi sanno sicuramente che faranno un’esperienza unica, vicino al mistico».

Il battesimo della pizza di Antonio: “Ci vediamo a Napoli e sempre Forza Napoli” VIDEO

Antonio Conte ha mangiato la sua prima pizza da nuovo allenatore del Napoli, un luogo comune forse, ma non proprio se la pizza la mangi a Torino.

Il tecnico leccese infatti dopo poco più di 24 ore dall’annuncio ufficiale è tornato a casa e forse ha pensato di fare un primo tuffo per ambientarsi a Napoli degustando la pizza di uno dei pizzaioli napoletani più talentuosi e amati del web: Vincenzo Capuano. La degustazione è avvenuta nella sede di Torino – recentemente inaugurata -, ma con la promessa di vedersi presto a Napoli: “Dove ci vediamo?”

“Ci vediamo a Napoli e sempre Forza Napoli”, dice un sorridente Conte mentre resta affascinato dalla pizza di Capvin che ha condiviso le immagini sui propri canali social.

