Ancelotti: «Cosa chiedo a Mbappé? Preferisco che faccia gol piuttosto che fare pressing»

Il Real Madrid domani affronta il Borussia Dortmund, terza giornata di Champions League. Carlo Ancelotti, allenatore dei Blancos, presenta la sfida di domani in conferenza stampa. Le sue parole riportate da Marca.

Ancelotti: «Non abbiamo i giocatori adatti a giocare in spazi piccoli»

Cosa pensa Ancelotti del Borussia Dortmund?

«È cambiato perché prima è cambiato l’allenatore… e alcuni giocatori. Stessa idea, che lavorino bene e abbiano qualità collettiva. Sono un avversario impegnativo perché di recente hanno giocato anche la finale contro di noi».

Ormai le squadre non hanno più segreti:

«Il calcio è cambiato, della squadra rivale si sa tutto perché si vedono tutte le partite che gioca. Non c’è nessun segreto… Ho abbastanza dati su tutte le partite che hanno giocato».

Come sta la squadra?

«Non siamo al 100%, penso che abbiamo ottenuto un buon risultato ma dobbiamo migliorare a livello di gioco. Piano piano ce la faremo».

Ancelotti ancora sul gioco del Real:

«Ho giocatori che hanno caratteristiche particolari. Abbiamo più difficoltà in una partita di possesso e controllo perché non abbiamo giocatori con le caratteristiche adatte per giocare in spazi piccoli. Puntiamo a difendere meglio come abbiamo fatto molto bene l’anno scorso».

Come sta Bellingham? Sembra nervoso ultimamente:

«Credo che siamo soddisfatti del suo lavoro perché fa tanto in campo. Corre tanto, si sacrifica… la sorpresa non è quest’anno, ma l’anno scorso perché ha segnato tanti gol che nessuno si aspettava. Per noi il lavoro che sta facendo è molto più importante».

Linea difensiva a tre?

«C’erano tre centrali con la palla, ma senza palla doveva essere una linea a 4. Questa squadra non difende a 5… può succedere a fine partita, in momenti specifici».

Cosa manca alla squadra?:

«È un problema di condizione fisica, che non tutti sono al 100%. Lavoro un po’ più compatto in squadra, ma agli automatismi manca ancora un po’ più di solidità».

Ancora su Bellingham e il suo ruolo nel progetto:

«Non è che abbia cambiato posizione tante volte, lo ha fatto l’altro giorno quando giocava a destra perché pensavamo che potesse fare bene. Quest’anno la fascia sinistra è più impegnata perché è anche c’è Mbappé. Lì, a destra, con Bellingham e Rodrygo possiamo essere efficaci visto che siamo sulla fascia sinistra».

Aspetto difensivo:

«Stiamo lavorando su tutti gli aspetti. Uscendo e facendo tornare di più gli attaccanti, tutto il lavoro è per avere una squadra più compatta possibile. Tchouaméni è importante perché recupera tanti palloni. Dobbiamo leggere le situazioni di gioco meglio. Dobbiamo lavorare su questo perché lo dimentichiamo, non abbiamo molto tempo ma è quello che è».

Cosa chiede a Mbappé Ancelotti?

«Che faccia gol, preferisco che faccia gol piuttosto che fare pressing. Quello del centravanti non è cambiato, gli chiedo la stessa cosa che chiedevo a Karim. Posizionarsi bene e essere furbo ogni volta che recuperiamo e la palla-gol per effettuare una transizione rapida».

Luka Modric :

«È un giocatore unico nella nostra rosa. Esperienza e qualità uniche nella gestione della palla e nella posizione. La sua gestione del gioco ci sta aiutando molto e spero che possa fare lo stesso domani».

