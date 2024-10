A Cassano proprio non piace Leao: «Mai decisivo nelle partite importanti, è sopravvalutato»

A Viva el Futbol continua la sua opera di convincimento: «Dobbiamo convincerci. Al Milan sperano che facciano qualche campionato decente per farlo andare via»

Antonio Cassano ancora contro Leao. Fantantonio proprio non riesce a provare empatia nei confronti del portoghese del Milan. Durante l’ultima puntata di “Viva el Futbol”, il nuovo format dopo la rottura con Vieri per la “BoboTv”, il barese ha nuovamente criticato Rafael:

«Non è mai decisivo nelle partite importanti, dobbiamo convincerci che è un giocatore sopravvalutato. Leao prende 8 milioni (in realtà ne guadagna 5 netti che coi bonus possono arrivare a 7, ndr), al Milan sperano che facciano qualche campionato decente per farlo andare via. E ci riusciranno, perché ha il miglior procuratore al mondo (Mendes, ndr)».

Adesso, come da tradizione, tutti si aspettano la risposta via social di Leao. Magari aspetta solo di segnare un gol contro la Fiorentina prima di “zittire” ancora una volta Cassano.

Cassano: «Conte è secondo solo a Gasperini in Italia»

L’ultima perla, prima di quella su Leao, Cassano l’ha regalata su Conte e Gasperini.

«Il Napoli non è bello e non lo vedremo mai bello, a Conte piace la solidità, correre come indiani e vomitare. Questa squadra per lui deve sporcarsi le mani. Il Napoli a Cagliari senza i miracoli di Meret rischiava di non vincere. Con la Juve non è andato per vincere. I meriti del primo posto sono di Conte, che in Italia, dopo Gasperini che è di un livello molto più alto, sa come raggiungere determinati risultati».

«Conte va sempre in posti reduci dalle macerie perché mal che vada lui comunque ne trae benefici. Se il Napoli arriva sesto è comunque migliorato. Il Napoli con una gara a settimana sarà la grande antagonista dell’Inter, ma con grande distacco».

ilnapolista © riproduzione riservata