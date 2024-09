Vicario punta sul Napoli al Fantacalcio: «Ho preso McTominay, Politano e Buongiorno»

A Sky Sport: «McTominay sarà una rivelazione. Ho anche Mazzocchi in difesa con Buongiorno, Pavard, Gatti e Gosens»

Vicario, portiere del Tottenham, a Sky Sport ha parlato della sua passione per il fantacalcio. Il portiere ha preso anche alcuni calciatori del Napoli.

In porta ha preso:

«Ne faccio due, uno Mantra e uno Classic. In porta in uno ho Scuffet, Montipò e Suzuku, mentre nell’altro ho deciso di puntare su Sommer, Di Gennaro e Falcone».

Vicario sul fantacalcio in difesa

In difesa:

«In uno sono stato molto low cost per fare un attacco degno di nota e al Mantra è diverso perché devi scegliere se giocare a 4 o a 3. Però ho preso Dorgu del Lecce a sinistra che mi darà grandi soddisfazioni. Invece nell’altro ho fatto difesa di ferro per il modificatore con Mazzocchi, Buongiorno, Pavard, Gatti e Gosens».

A centrocampo invece:

«Ho preso McTominay, sarà una grande rivelazione. Ho anche Fabbian che può fare molto bene. Poi Politano e Frattesi, jolly che portano bonus».

Poi sull’attacco:

«Quest’anno al Mantra vado forte con Zaccagni, Orsolini, Leao, Morata e anche Gudmundsson. Non li posso mettere tutti insieme, in base alle settimane vedrò. Nel Classic ho preso Lautaro, non ha ancora segnato e questo mi lascia tranquillo perché vuol dire che ne segnerà tanti da qui in avanti. Poi ho puntato su De Ketelaere, secondo me tra gol e assist mi darà grandi soddisfazioni».

McTominay il tuttocampista dominante che ha fisico, tecnica e personalità (Corsport)

L’analisi e l’inevitabile elogio della partita di McTominay alla prima da titolare col Napoli alla Juventus Stadium. Ma per uno che giocato sempre e solo allo United, non c’era alcuna possibilità che gli tremassero le gambe.

Scrive il Corriere dello Sport con Davide Palliggiano:

Per uno che veniva da Manchester, sponda United, giocare in stadi pesanti non rappresentava certo un problema. Poi, però, mancava la prova del 9, la certezza di quanto già più o meno si sapesse. E allora Scott McTominay, uno con le spalle larghissime, allo Stadium ha detto la sua, ha giocato con personalità in una partita che non poteva mai essere considerata banale, anche se arrivava soltanto alla 5ª giornata di campionato.

