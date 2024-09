Per uno che viene da Manchester, sponda United, giocare in stadi pesanti non rappresenta certo un problema. Ha anche sfiorato il gol

McTominay il tuttocampista dominante che ha fisico, tecnica e personalità (Corsport)

L’analisi e l’inevitabile elogio della partita di McTominay alla prima da titolare col Napoli alla Juventus Stadium. Ma per uno che giocato sempre e solo allo United, non c’era alcuna possibilità che gli tremassero le gambe.

Scrive il Corriere dello Sport con Davide Palliggiano:

Per uno che veniva da Manchester, sponda United, giocare in stadi pesanti non rappresentava certo un problema. Poi, però, mancava la prova del 9, la certezza di quanto già più o meno si sapesse. E allora Scott McTominay, uno con le spalle larghissime, allo Stadium ha detto la sua, ha giocato con personalità in una partita che non poteva mai essere considerata banale, anche se arrivava soltanto alla 5ª giornata di campionato.

McTominay dominante nel primo tempo a centrocampo

Conte l’ha schierato per la prima volta dal 1’ dopo averlo lanciato in corsa a Cagliari: 16 minuti in cui non aveva il tempo di dimostrare tutte le sue qualità. A Torino, però, ne ha giocati 95 da titolare, risultando tra i migliori del Napoli. Dominante nel primo tempo a centrocampo, Scott, spesso agendo poco dietro Lukaku, dove ha creato un paio di situazioni interessanti partendo centralmente. Due virate improvvise tra maglie bianconere, strappi che hanno sorpreso la Juve, ma che poi non si sono concretizzati. Al gol c’è andato vicino, ma non vicinissimo, il suo destro nel primo tempo, parato in tuffo da Di Gregorio, era nato occupando uno spazio che si era creato da solo, con il fisico, la personalità e con la tecnica, che proprio non gli manca. Ha giocato ovunque, McTominay: pressando, toccando la palla.

Scott è un lusso per la Serie A, il Napoli è squadra con la schiena dritta (Repubblica)

Nella cronaca della partita, Repubblica si dedica di più alla Juve che al Napoli(ed è giornalisticamente giusto, il caso è il terzo 0-0 della squadra di Thiago Motta elogiato in estate come se fosse il nuovo messia) ma del Napoli scrive benissimo.

Ecco le righe che Emanuele Gamba dedica alla squadra di Conte:

il Napoli, pur assemblato alla svelta negli ultimi giorni di mercato, è già squadra, viaggia con la schiena dritta, ha adottato un modulo nuovo che darà soddisfazioni (McTominay per la Serie A è un lusso) e insomma ha già una certa percezione di sé. «Questa partita», osserva Conte, «era importante per capire se la direzione è giusta e quale livello possiamo raggiungere »: è giusta e il livello sarà alto.

