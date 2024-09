Totò Schillaci, tanta grinta anche fuori dal campo. Con la moglie, erano i “siculi” di Pechino Express VIDEO

L’eroe di Italia 90′ si era cimentato nel reality nel 2023, raccontando della sua malattia e della sua voglia di rivincita

È morto questa mattina Totò Schillaci all’età di 59 anni. L’ex calciatore era ricoverato dal 7 settembre all’ospedale civico di Palermo in condizioni stabili ma nella serata di ieri si sono aggravate improvvisamente.

Nel 2023, con la moglie, Toto Schillaci aveva preso parte al reality Pechino Express condotto da Costantino della Gherardesca affiancato da Enzo Miccio. La coppia dei Siculi, così si chiamavano marito e moglie, si erano definiti “La coppia più bella del mondo”. Nel lungo percorso fatto, nonostante si sia dimostrato parecchio demotivato, Schillaci ha sempre trovato la forza e la meraviglia di emozionarsi per le piccole cose, comprese le difficoltà di sua moglie Barbara che, all’ultimo, lo hanno portato a commuoversi facendoci scoprire che anche i campioni del mondo hanno un cuore. Vederli affrontare le sfide senza mai perdersi d’animo ma, anzi, tenendosi sempre stretti per mano è stata un’iniezione di speranza e di buon umore.

Durante la sesta puntata dello show, era stato proprio il campione di Italia 90′ a parlare dei suoi problemi di salute spiegando di essersi voluto mettere in gioco anche per rivincita verso una malattia che lo ha investito lo scorso anno come un pugno allo stomaco. «Mi è stato diagnosticato un tumore al colon retto. A febbraio mi hanno operato per la prima volta, due mesi dopo la seconda. Adesso sto bene ma e mi sono ripreso ma è stato un momento molto difficile». La moglie Barbara, al suo fianco in questa avventura e nella vita, è scoppiata in lacrime. Poi ha detto: «In questo momento non riesco neanche a parlare, perché ogni volta che lui parla della sua malattia mi scendono le lacrime. Però noi siamo guerrieri e quindi siamo qui». «Ce lo state dimostrando, non vi siete mai arresi», ha detto Enzo Miccio, . Barbara ha continuato: «La vita continua anche dopo la malattia, cancro non vuol dire morte. Siamo vivi».

Purtroppo oggi, proprio quel cancro ha portato via l’eroe delle notti magiche di Italia 90′, ma ricordarlo per il calcio sarebbe riduttivo, Totò ha regalato momenti di vita vera e anche di grande ilarità nel sua viaggio e non solo al fianco della moglie Barbara, ma anche in coppia con Joe Bastianich

Schillaci quasi comico

La coppia dei Siculi ha attraversato “La via delle Indie”, partenza nella metropoli Mumbai per andare alla scoperta dell’India, poi verso il Borneo malese e, infine, in direzione Cambogia.

Nel viaggio ci sono stati momenti di tensione, ma anche di grande ilarità tra i due coniugi che si sono dimostrati una coppia molto affiatata

