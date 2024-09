Ten Hag: «Ronaldo? Tutti possono avere la loro opinione. Lui è in Arabia Saudita, lontano da Manchester»

«Anche lui ha detto che il Manchester United non può vincere la Premier League. Ha detto questo se leggete bene l’articolo»

Ten Hag ha replicato alle critiche di Cristiano Ronaldo che lo ha accusato di mancanza di ambizione.

Il Daily Mail riporta quanto detto dall’allenatore dello United:

Erik ten Hag ha risposto alle critiche di Cristiano Ronaldo, che lo accusa di mancanza di ambizione, e ha lasciato intendere che l’ex stella del Manchester United non è al corrente della situazione all’Old Trafford perché gioca in Arabia Saudita.

Ronaldo, che ha lasciato il club due anni fa e si è unito all’Al-Nassr dopo un’intervista bomba in cui criticava l’allenatore dello United e il club, ha riacceso la sua guerra di parole con l’olandese questa settimana dicendo che nessun dirigente dello United dovrebbe ammettere che la sua squadra non può vincere la Premier League.

Ma Ten Hag ha affermato che Ronaldo ha fatto commenti simili sulle prospettive dello United nel podcast Rio Ferdinand Presents, e ha fatto un riferimento puntuale al fatto che il 39enne ora gioca nel club della Lega Pro saudita.

L’allenatore dello United ha detto: «Anche lui ha detto che il Manchester United non può vincere la Premier League. Ha detto questo se leggete bene l’articolo. Lui è lontano in Arabia Saudita, lontano da Manchester, tutti possono avere un’opinione e hanno il diritto di avere un’opinione. Va bene così».

Cristiano Ronaldo: «Non ho alcun rispetto per Ten Hag, non può dire che lo United non vincerà niente»

Cristiano Ronaldo ha riacceso la sua guerra con Erik ten Hag. Ne parla il Telegraph che riesuma una intervista del portoghese rilasciata a Ad Sportwereld a luglio. Durante l’intervista Ronaldo si scaglia contro l’allenatore del Manchester United che ha dichiarato a più riprese di non puntare alla vittoria della Premier League per evidenti limiti della squadra.

Ha “consigliato” all’olandese di affidarsi a Ruud van Nistelrooy perché convinto che “possa apportare alcuni miglioramenti allo United se Ten Hag è disposto ad ascoltare il suo nuovo assistente“.

Il Telegraph ricorda che “Ronaldo ha affermato di non avere «nessun rispetto» per Ten Hag durante l’intervista del 2022, la stessa che poi lo ha costretto a lasciare l’Old Trafford per la seconda volta“.

ilnapolista © riproduzione riservata