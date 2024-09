Postecoglou e l’arte di trasformare ogni calcio d’angolo in contropiede per gli avversari (Il Times)

La luna di miele è finita, i tifosi del Tottenham lo hanno fischiato. Ha perso il terzo derby di fila in casa con l’Arsenal

Inizio di stagione amaro per il Tottenham. Dopo quattro giornate, è tredicesimo con 4 punti: una vittoria, un pareggio e due sconfitte. La luna di miele di Postecoglou è decisamente finita, scrive il Times. La scorsa stagione, la prima per l’allenatore australiano, il Tottenham sembrava poter ritornare ai fasti dell’era Pochettino. Capace comunque di giocarsi dei trofei (non di vincerli). Invece non è stato così. Per il prestigioso quotidiano inglese, questo inizio di stagione decreta la fine della luna di miele dell’allenatore. E ieri ha perso per la terza volta consecutiva in casa il derby con l’Arsenal: 0-1, gol di Gabriel.

“Il gioco moderno era solo un luccichio negli occhi l’ultima volta che l’Arsenal vinse tre partite di campionato consecutive in casa del Tottenham. Ciò che Mikel Arteta ha realizzato ieri era sfuggito ad Arsène Wenger per tutta la sua carriera all’Arsenal, eppure non sembrava nemmeno così difficile“.

Postecoglou sembrava “il padre della sposa che ha appena visto il conto”

All’Arsenal mancavano diversi titolari. Rice e Odegaard fra tutti, i pilastri del centrocampo. Ma la loro assenza non ha pesato. Arteta al loro posto ha fatto giocare Jorginho e Thomas Partey, ha messo Kai Havertz più basso e “hanno tenuto il Tottenham comodamente a distanza di sicurezza”.

“Ange Postecoglou, elegante con colletto e cravatta, ha gonfiato le guance a bordo campo come un padre della sposa che ha appena visto il conto“. A fine partita, il suo Tottenham era tredicesimo, dietro Fulham e Bournemouth. Solo quattro partite, ma questo era il primo derby della stagione.

Diversi gli errori, i buchi, le amnesie degli Spurs. “Postecoglou può dire ciò che vuole“, ma com’è possibile che ogni calcio d’angolo a favore si trasforma “in contropiede contro la maggior parte delle squadre“. “Ci sono scene sul divano con lo psichiatra di Woody Allen in cui il regista non sembra ansioso come il portiere del Tottenham, Guglielmo Vicario“. È come se non avesse idea di come far arrivare la palla ai suoi compagni.

Romero è un difensore fortissimo. Peccato che “è troppo spesso surclassato sui calci piazzati”. Il Tottenham è in quella fase in cui non impara dai propri errori. Continua a commetterli senza trovare il bandolo della matassa. “Tre degli ultimi quattro gol dell’Arsenal contro di loro sono arrivati ​​da calci d’angolo”. Nello staff di Arteta c’è una figura che si occupa esclusivamente dei calci piazzati. “Postecoglou non crede di averne bisogno, e senza dubbio altri 19 allenatori sperano che rimanga di questa idea“.

Il Times conclude:

“Postecoglou si è goduto una lunga luna di miele nella prima stagione, ma i fischi di domenica suggeriscono che l’accoglienza sta finendo ed è tempo di fare il check-out (andarsene, ndr). All’inizio della scorsa stagione il suo calcio vivace e edificante era esattamente ciò di cui il club aveva bisogno e senza dubbio era guardato con invidia altrove. Nelle ultime 32 partite di campionato, il Tottenham ha accumulato 44 punti con una media di 1,375. Messi in prospettiva su una stagione sono 52 punti, e la scorsa stagione valevano un nono posto“.

