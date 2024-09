Lukaku ci sta mettendo del suo anche per cambiare la mentalità nello spogliatoio (Sportmediaset)

Big Rom ha mostrato a tutti perché Conte lo vuole sempre con lui. A Cagliari un gol, due assist e quella capacità innata di far respirare la squadra

Anche Sportmediaset scrive del Napoli con una diversa mentalità. Una mentalità che anche Lukaku sta aiutato a costruire all’interno dello spogliatoio. Gli azzurri primi in classifica dopo la terza vittoria di fila in campionato, contro il Cagliari. Protagonisti assoluti Meret, Lukaku e Kvara. Il portiere ha tenuto la porta inviolata con una paio di prodezze. Poi i gemelli del gol hanno permesso di prendere il largo alla Unipol Domus. Una mentalità diversa, più operaia, feroce e attenta.

Lukaku ha mostrato a tutti perché Conte lo vuole sempre con lui

Scrive Sportmediaset:

“Big Rom ha mostrato a tutti perché Conte lo vuole sempre con lui. Un gol, due assist e quella capacità innata di far respirare la squadra quando le difficoltà sembrano prendere il sopravvento. Ma c’è di più: Lukaku ci sta mettendo nel suo anche nello spogliatoio per cambiare la mentalità del gruppo come ammesso dallo stesso tecnico azzurro. L’intesa con Kvaratskhelia poi, è quella già dei giorni migliori”.

Big Rom e Kvara sembrano fatti l’uno per l’altro, più di Kvara-Osimhen (Repubblica)

Ancora Lukaku e Kvaratskhelia. Il belga e il georgiano regolano il Cagliari, così come successo contro il Parma. Stavolta ci mettono la firma entrambi. I due si trovano a meraviglia, lo scrive Repubblica con Marco Azzi. Sono i nuovi gemelli del gol del Napoli.

“Poi ci hanno pensato i nuovi gemelli del gol del Napoli: Lukaku e Kvaratskhelia. I due sembrano essere fatti l’uno per l’altro e si trovano una meraviglia, persino con più naturalezza rispetto a quello che capitava al talento georgiano con Osimhen”.

ilnapolista © riproduzione riservata