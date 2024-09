Lukaku e Kvaratskhelia sembrano fatti l’uno per l’altro, più di Kvara-Osimhen (Repubblica)

I nuovi gemelli del gol del Napoli: il belga e il georgiano si trovano a meraviglia, persino con più naturalezza rispetto a quello che capitava con Osimhen.

Ancora Lukaku e Kvaratskhelia. Il belga e il georgiano regolano il Cagliari, così come successo contro il Parma. Stavolta ci mettono la firma entrambi. I due si trovano a meraviglia, lo scrive Repubblica con Marco Azzi. Sono i nuovi gemelli del gol del Napoli.

I nuovi gemelli del gol del Napoli: Lukaku e Kvaratskhelia

Di seguito ciò che Marco Azzi scrive su Repubblica:

“Poi ci hanno pensato i nuovi gemelli del gol del Napoli: Lukaku e Kvaratskhelia. I due sembrano essere fatti l’uno per l’altro e si trovano una meraviglia, persino con più naturalezza rispetto a quello che capitava al talento georgiano con Osimhen“.

I quattro gol segnati dopo il 90’ spiegano che il carattere di Conte è già stato trapiantato (Gazzetta)

Ecco uno stralcio del commento della Gazzetta dello Sport a cura di Fabio Licari:

Va in fuga a sorpresa il Napoli dato per finito dopo la partenza horror con il Verona e le puntate infinite del melodramma Osimhen. Il Napoli è primo da solo, l’ottava squadra diversa al vertice del campionato dopo quattro giornate. Quattro gol al Cagliari sono un’esagerazione che non rispecchia la partita, ma i quattro gol segnati dopo il 90’ nelle ultime tre giornate spiegano che il carattere di Conte è già stato trapiantato. Il bello è che l’Udinese dello sconosciuto Runjaic stasera potrebbe superarlo e lo stesso Verona, travolto dalla Juve, raggiungerlo

