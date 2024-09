Kvaratskhelia esce arrabbiato e ci piace, ci piace cosi. Gli manca solo un po’ di cazzimma

Massiccio, stropiccia da solo tutto il Monza. Stravince i duelli a metà campo, propizia il secondo gol. Il Maschio Angioino aperto al popolo

Napoli-Monza 2-0, le pagelle del tifoso

Caprile: Un’uscita all’inizio coi tempi giusti. Passa la serata a leggere i meme sul retropassaggio di Olivera a Torino. Azione sindacale per richiedere lo Smart Working. Voto 6

Di Lorenzo: Cambiano i moduli ma lui non ha cambiato più faccia. Partita perfetta, si procura anche un rigore netto ma Manganiello stasera era più stonato di Nesta. Fino al novantesimo, sempre sul pezzo. La casa di famiglia: Voto 6,5

Rrhamani: MammAmir! E’ vero che Djuric è n’anema longa lenta e macchinosa ma lui non gli concede nemmeno il gusto di sfiorarla. Sembra tornato l’avatar di due anni fa. Cambiano i moduli ma non i principi. Il principe azzurro quando non ha l’ansia di svegliare la bella addormentata. Voto 7

Buongiorno: Il noioso senno di poi alle volte può essere una risposta mai cercata. A Verona non c’era, da quando c’è siamo diventati impenetrabili. E’ sempre al posto giusto al momento giusto. La fiducia se avesse un volto Voto 7

Olivera: Mati è educato. La sua fascia la controlla con serana fatica. E’ tornato a farsi vedere anche dall’altra parte. Quando si passa a cinque perde ritmo ma d’altronde è L’amaca di campagna Voto 6,5

(Spinazzola: Entra e stop)

Lobotka: Se gli mettete una base e gli fornite l’autotune, riuscirebbe a vincere anche Sanremo E’ ovunque ma mai per caso. Legge, spiega e scrive. Noiosamente impeccabile. Detta i tempi del pressing, chiude i buchi a centrocampo, si propone persino senza palla in area. “Descriveva le sue ampie oscillazioni con isocrona maestà” Il Pendolo di Focault. Voto 8

(Gilmour: Entra e stop)

Anguissa: Massiccio, stropiccia da solo tutto il Monza. Accartoccia tutti, con l’inserimento del terzo centrocampista è tornato ai livelli della storia fatta due anni fa. Stravince i duelli a metà campo, propizia il secondo gol. Il Maschio Angioino aperto al popolo Voto 7

McTominay: Meno brillante rispetto alle ultime due ma utile e disciplinato. Provoca il gol di Kvara ne sbaglia uno nel secondo tempo, e ne sfiora un altro. Con lui l’equilibrio si siede a cena con il sogno. Voto 6,5

Politano: Finalmente si è sbloccato! Meritava il gol, il suo contributo è totale. A tutto campo, a tutta fascia. Guarda Neres seduto in panchina e chiede energie anche all’aria. Esce sfinito. Il gettone della giostra equestre. Voto 7,5

(Neres: Troppo poco tempo a disposzione per incidere, e pure ci stava riuscendo anche stavolta. S.V)

Kvara: Gli mancava solo uno step per passare da campione a fuoriclasse assoluto: la cazzimma. A gocce sempre più pesanti

la sta buttando tra il sudore e il gioco. Si danna l’anima, segna, prende botte e si ribella. Esce arrabbiato e ci piace, ci piace cosi. Il vento se avesse le parole: Voto 7

(Mazzocchi: Entra benissimo anche se il Monza già si era seduto sull’aereo. E’ il simbolo del camaleonte che sta forgiando il Mister. L’utile che fa diventare diletto l’attesa. Voto 6)

Lukaku: Non è ancora lui ed è evidente ma senza di lui gli esterni non avrebbero segnato. Prende botte per tutti, sbaglia un gol. Lo servono in profondità ma non ha ancora quel passo che ci farà saltare al di la della barricata. Candela che sta prendendo fuoco: Voto 6

(Raspadori: La voglia che ci mette è tanta gioia. Sfiora il gol. 6).

Conte: Partita perfetta. Gestione, equilibrio, solidità. Se dopo Verona guardavamo tutti indeitro di qualche mese, ora riportiamo le lancetta ai dipinti di due anni fa. Porta ancora inviolata. La metamorfosi di questa squadra è imbarazzante per come sia stata celere. Partita vinta in mezz’ora. Buongiorno sogni. Voto 8

