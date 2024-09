Inzaghi che si dispera per le occasioni perse è stata la cosa più interessante di City-Inter (Guardian)

Rodri aveva ragione su una cosa. Abbiamo decisamente bisogno di meno partite come questa, non è stata certo una buona pubblicità per la nuova Champions

Il Guardian non è molto contento di City-Inter. Una partita noiosa, senza acuti. Una partita che costringe a dare ragione al centrocampista del City, Rodri. Menomale che c’era Inzaghi, senza di lui oltre allo stadio anche i telespettatori si sarebbero addormentati davanti alla tv.

“Rodri aveva ragione su una cosa. Abbiamo decisamente bisogno di meno partite come City-Inter. Il momento più drammatico in un Etihad Stadium fredda è arrivato al minuto 78. Mentre l’Inter sprecava una delle tante buone occasioni della serata, Simone Inzaghi, era inginocchiato sull’erba mentre con le mani picchiava il terreno, come se stesse eseguendo una danza di un video musicale soft rock anni ’80, tirandosi i capelli, stropicciando il suo elegante abito scuro nell’erba”.

Inzaghi è stato sicuramente la cosa più interessante di City-Inter

Il Guardian continua:

“Inzaghi, ossessionato dalla finale del 2023, è certamente un grande spettacolo. È stato sicuramente più interessante della partita, guardarlo è stato più gratificante, la sua vendetta ha fornito almeno un arco narrativo, una certa tensione drammatica. Altrimenti questo pareggio 0-0 è stato interessante solo per le domande tattiche che ha sollevato”.

Nell’elogiare la tensione di Inzaghi c’è una non troppo velata critica alla nuova Champions League. “È stato un’altra partita a metà settimana che si è aggiunta alle partite solo perché si possono aggiungere più partite. Per lunghi tratti lo stadio è stato più o meno silenzioso. A volte Rodri sembrava pattugliare la zona centrale del campo. Sembrava arrugginito. Era già in sciopero?”

“Giocare contro il City, perdere contro di loro deve essere come essere addormentati molto lentamente da un’iniezione letale. Deve essere per forza così? La cosa più sorprendente è stata l’assenza di creatività“. Di sicuro con il tempo lo spettacolo migliorerà “ma questa partita non è stata certo una buona pubblicità per la nuova Champions“.

