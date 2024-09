Guardiola e il City: «Non aspettano solo che retrocediamo, vogliono che spariamo dalla faccia della terra»

«Voglio sempre difendere il mio club. Direi che abbiamo avuto molti giorni migliori rispetto ai nostri avversari, ed è per questo che vinciamo molto»

Guardiola ha difeso il Manchester City che è sotto processo per 115 accuse di violazione del Fair Play Finanziario.

Riporta il Guardian:

Pep Guardiola ritiene che: «Tutti vogliono che il Manchester City scompaia dalla faccia della Terra».

L’allenatore difende il suo club:

«Mi dispiace dirlo, ma voglio sempre difendere il mio club, soprattutto in questi tempi moderni. È come se tutti si aspettassero non solo la nostra retrocessione, vogliono che spariamo dalla faccia della Terra»

Poi ha detto:

«Direi che abbiamo avuto molti giorni migliori rispetto ai nostri avversari, ed è per questo che vinciamo molto. Non è complicato».

Il “processo del secolo”, “il processo che potrebbe cambiare il calcio“, e poi? E poi basta. Se ne sa poco del processo al Manchester City, e se ne saprà ancora meno. Tutto secretato, fino alla fine. Ad un certo punto il verdetto sarà pubblicato sul sito ufficiale della Premier e sapremo tutto. Anzi no: del “processo” che ha portato al risultato non sapremo niente. E ai club di Premier questa cosa non sta bene.

Ne scrive il Telegraph, parla di “frustrazione” delle altre società. Ma come… una cosa così dirompente e se la fanno zitti zitti? “L’udienza – spiega il giornale inglese – è riservata e si tiene in forma privata di fronte a una commissione composta da tre persone la cui identità non è stata resa nota, in conformità con la Sezione W del regolamento della lega. I dettagli pubblici delle accuse mosse al City si sono limitati a un elenco di base delle regole e delle stagioni di ogni presunta violazione e, nonostante siano emerse fotografie dei team legali in arrivo all’International Dispute Resolution Centre di Londra, anche il luogo dell’udienza era stato tenuto segreto”.

“La mancanza di informazioni condivise si estende anche ad altri club della Premier League e, sebbene quelle che sono considerate decisioni interlocutorie potrebbero essere condivisi solo se “appropriate”, il prossimo aggiornamento definitivo arriverà solo quando i il verdetto della commissione sarà pubblicato sul sito web della lega. La regola W.44 della Premier League afferma persino solo che il presidente della commissione composta da tre persone “può” ordinare che venga redatta una trascrizione dei procedimenti”.

