F1, sospetta irregolarità della McLaren: a Baku l’alettone posteriore di Piastri si deformava troppo – VIDEO

Oscar Piastri vince a Baku il Gp dell’Azerbaijan. Così la McLaren sorpassa la Ferrari nel mondiale costruttori ed è prima in classifica. Dietro l’australiano c’è Charles Leclerc. Verstappen anonimo chiude solo quinto. Ma, nonostante le Red Bull siano siano dietro, le polemiche non si placano. Leclerc partica dalla prima piazza, ha condotto gran parte della gara in testa al gruppo, poi al pit stop la strategia McLaren paga. Sorpasso di Piastri che si mette dietro il monegasco e non lo fa passare.

Leclerc è vicino, sempre di più. Il sorpasso appare cosa facile. Così non è. Piastri lo tiene dietro per tutto il resto del gp. Charles si avvicina, Piastri allunga. Soprattutto in rettilineo. Ed è qui che alcuni tifosi sui social sollevano dubbi. Gli stessi che Repubblica ha riproposto. In breve, l’ala posteriore della McLaren sul dritto si flette tanto da dare un vantaggio irregolare.

“E poi ci sono i sospetti, pane quotidiano della Formula Uno. Dopo la lunga querelle sulla flessibilità dell’ala anteriore di McLaren e Mercedes, che la Fia ha assolto alla fine degli esami richiesti dalla Red Bull, ecco la polemica sull’ala posteriore di Piastri. I video di Baku mostrano il flap dell’alettone della sua monoposto deformarsi sul lungo rettilineo della pista azera. È quello che succede normalmente azionando il sistema Drs, che permette di raggiungere velocità di punta più alte ma che l’australiano non poteva utilizzare, perché in testa alla gara. Nei suoi controlli la Federazione non ha mai riscontrato irregolarità nella McLaren. Un dettaglio che ovviamente non frena l’ira dei complottisti da tastiera“.

🔍Comparing the difference in rear wing deflection under load for the top three teams in Azerbaijan.

McLaren seems to be the only team where the gap between the main plane and the DRS flap widens at the edges when the wing is under load.

📸: stills from @F1#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/x0kivgccXX

— MultiViewer (@f1multiviewer) September 15, 2024