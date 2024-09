La McLaren ora ci crede, ha chiesto a Piastri di farsi da parte per far vincere Norris (Times)

Il mondiale costruttori e quello piloti sono alla portata. Il team punta sul pilota inglese per rubare il trono a Verstappen ed evitare un’altra Monza

“La McLaren darà priorità a Lando Norris rispetto al suo compagno di squadra Oscar Piastri per il resto della stagione di Formula 1“, lo riporta il Times. Adesso la scuderia britannica ci crede e prova ad aggiudicarsi il mondiale piloti e quello costruttori.

La McLaren ha chiesto a Piastri di far vincere Norris quando possibile

In classifica Verstappen, campione in carica, è avanti di 62 punti. La Red Bull precede solo di otto punti la McLaren. Piastri in classifica è più staccato, quindi, a conti fatti, ha più chance l’inglese.

“La McLaren non credeva che fosse realistico vincere sia il mondiale costruttori che piloti fino alla prima di Monza, dove Verstappen finì solo sesto. Ne hanno parlato chiaramente con i piloti e con il gruppo dirigente senior. Ci saranno già cambiamenti per il Gran Premio dell’Azerbaigian di questo fine settimana. «Noi daremo il nostro sostegno a Lando, ma vogliamo farlo senza troppi compromessi sui nostri principi», ha detto alla Bbc Andrea Stella, il team principal della McLaren. «I nostri principi sono che l’interesse della squadra venga sempre al primo posto. La sportività per noi è importante nel modo in cui andiamo a correre e quindi vogliamo essere onesti con entrambi i piloti»”.

Per farla breve, hanno detto a Piastri di alzare il piede se dietro di lui c’è Norris. «Quello che non vogliamo più vedere è una situazione come a Monza in cui entriamo in una chicane P1/P2 e usciamo dalla pitlane in P1/P3, perché questo è un danno per la squadra», ha detto Stella.

«C’è stata collaborazione da parte di tutti», ha aggiunto il team principal italiano. «Anche quando ho detto a Oscar: “Saresti disponibile a rinunciare a una vittoria?”, Lui ha detto: “È doloroso, ma se è la cosa giusta da fare adesso, la farò”. Ogni pilota è programmato per puntare alla vittoria, quindi sono sempre molto colpito dal livello di spirito di squadra, maturità e collaborazione che abbiamo trovato in questo periodo».

