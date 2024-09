Champions, tifoso del Liverpool investito in autostrada all’altezza di Orio al Serio (CorSera)

Un irlandese di 51 anni investito e ucciso poco prima dell’1 dal Suv di uno svizzero. Probabilmente stava attraversando per raggiungere l’hotel. Era in Italia per Milan-Liverpool

Champions, tifoso del Liverpool investito in autostrada all’altezza di Orio al Serio. Lo riporta anche il Corriere della Sera che fornisce qualche dettaglio. La vittima sarebbe un irlandese di 51 anni arrivato in Italia per la partita della nuova competizione tra Milan e Liverpool. Avrebbe attraversato a piedi l’autostrada per raggiungere il proprio hotel.

Pedone investito in autostrada, era tifoso del Liverpool arrivato in Italia per la partita di Champions

Scrive il Corriere della Sera:

“Tragedia nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 settembre lungo l’autostrada A4, nel tratto tra Seriate e Bergamo, all’altezza di Orio al Serio. Un pedone è stato investito e ucciso poco prima dell’1 dal Suv di uno svizzero che se l’è trovato davanti in terza corsia (in direzione Brescia): si tratta un uomo di nazionalità irlandese, di 51 anni, che era atterrato all’aeroporto bergamasco poco prima di mezzanotte. Era arrivato da Manchester. Era un tifoso del Liverpool, che stasera gioca a San Siro contro il Milan per la Champions League. In tasca, oltre al passaporto, aveva un biglietto per la partita di stasera“.

L’ipotesi è che l’uomo stesse attraversando l’autostrada nel tentativo di raggiungere l’albergo: avrebbe dormito all’NH Hotel. Potrebbe anche non essersi accordo di essere in procinto di attraversare un’autostrada. La polizia di Seriate indaga anche per capire se l’uomo fosse in uno stato psicofisico alterato. Altri due tifosi, padre e figlio, avrebbero tentato di attraversare l’autostrada. Un testimone li ha segnalati e ha avvisato la Stradale che adesso li cerca. Potrebbero richiarire la denuncia per omissione di soccorso.

ilnapolista © riproduzione riservata